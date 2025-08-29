Intels finansdirektør David Zinsner sier at Trump-administrasjonens investering er utformet for å hindre selskapet i å selge støperivirksomheten, ifølge Financial Times.

Trump-administrasjonen ble i forrige uke enig om å ta en eierandel på 10 prosent i Intel ved å konvertere 8,9 milliarder dollar i tilskudd fra Chips Act til egenkapital. Avtalen gir også en femårig opsjon som lar staten kjøpe ytterligere 5 prosent av aksjene til 20 dollar stykket dersom Intel reduserer sin eierandel i støperivirksomheten under 51 prosent.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig at vi reduserer eierandelen, så jeg forventer at opsjonen utløper, sier Zinsner, og legger til at myndighetene ikke ønsket at virksomheten ble solgt eller skilt ut.

Stort tap

Ifølge FT har Intel tapt store summer på produksjonsenheten. I fjor var underskuddet på 13 milliarder dollar, rundt 131 milliarder kroner, og selskapet har hatt problemer med å tiltrekke seg kunder i konkurranse med TSMC. Analytikere og tidligere styremedlemmer har oppfordret til salg, og Qualcomm har vist interesse.

Styret fjernet i desember toppsjef Pat Gelsinger, arkitekten bak støperistrategien, noe som økte spekulasjonene om at satsingen kunne bli lagt ned.

Zinsner beskriver opsjonene som «friksjon» som hindrer selskapet i å gå i en retning regjeringen ikke ønsker. Han mener også at statlig eierskap kan styrke Intels troverdighet overfor potensielle kunder. Intel har slitt med å bevise at produksjonen kan matche TSMC, og så langt har verken Nvidia, Apple eller Qualcomm lagt inn ordre, skriver FT.

Intel mottok 5,7 milliarder dollar av myndighetenes investering denne uken, og resten er avhengig av milepæler under et forsvarsdepartementsprogram. Ifølge Zinsner eliminerer avtalen behovet for å hente kapital i markedet, og sikrer at selskapet får pengene selv om tilskuddsvilkårene ikke nås.

SoftBank investerte nylig 2 milliarder dollar, noe Zinsner kalte et sammentreff, til tross for selskapets nære bånd til Trump.