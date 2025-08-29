Nvidia må i retten: Kan ha brukt stjålet kode

Nvidia må møte i retten i en sak der en ingeniør ved et uhell avslørte forretningshemmeligheter innen selvkjørende teknologi som han skal ha tatt med seg fra sin tidligere arbeidsgiver, skriver Bloomberg.

En føderal dommer i California avgjorde torsdag at det finnes nok «indisier» på at teknologigiganten kan ha hatt nytte av konfidensiell informasjon hentet fra et europeisk bilteknologiselskap, til at tvisten bør prøves for en jury.

Kjente igjen kode

Ifølge Bloomberg samarbeidet Nvidia og et tysk datterselskap av franske Valeo på et prosjekt for Mercedes-Benz da en av Valeos ingeniører gikk over til Nvidia i 2021. Under en videokonferanse gjenkjente Valeo-ansatte selskapets egne kildekodefiler på skjermen til den tidligere kollegaen. De tok et skjermbilde før vinduet ble lukket, ifølge søksmålet som ble anlagt mot Nvidia i 2023.

Ingeniøren, Mohammad Moniruzzaman, ble senere dømt i Tyskland for å ha krenket forretningshemmeligheter.

Nvidia avviste påstandene om at selskapet brukte den stjålne koden til å utvikle sin egen parkeringsassistanse-teknologi. Selskapet hevder å ha fjernet alt arbeidet ingeniøren bidro med i prosjektet, og at han er blitt oppsagt.

Avviste begjæring

Men i kjennelsen torsdag avslo den føderale dommeren Noel Wise Nvidias begjæring om å avvise Valeos søksmål. Tre av de syv påstandene om misbruk av forretningshemmeligheter ble riktignok forkastet, men resten skal opp for retten, ifølge Bloomberg.

– Valeo peker med rette på en rekke indisier som kan gi grunnlag for å anta at Nvidia har nyttiggjort seg ingeniørens «forgiftede arbeid», skrev dommeren i kjennelsen.

Blant momentene som ble trukket frem av dommeren var blant annet at Nvidia gjorde rask fremgang i utviklingen av parkeringsassistanse-teknologi etter at ingeniøren hadde delt Valeos kode, og Nvidias programvare for selvkjørende biler inneholder «en rekke funksjoner som direkte speiler Valeos stjålne kode».

Rettssaken skal etter planen starte i november