Fredag meldte Alibaba at de har utviklet en ny kunstig intelligens-brikke som skal være mer allsidig enn selskapets tidligere produkter. Nyheten sender aksjen opp hele 11,44 prosent til 133,25 dollar.

Brikken er laget for såkalt «inference», der ferdigtrente AI-modeller brukes til å gi svar eller produsere innhold.

Alibaba sammenlignes ofte med Amazon, men har også en tung satsing på skytjenester. Selskapet er en viktig konkurrent til Amazon Web Services, Microsoft og Google. I andre kvartal økte inntektene i cloud-segmentet med 26 prosent, drevet av økt etterspørsel etter AI-tjenester.

«Kina er fortsatt langt unna å kunne matche de mest avanserte amerikanske chipene, men selskapene lager alternativer som kan ta unna deler av etterspørselen», skriver Wall Street Journal.

AI-kappløpet

Alibaba var lenge en av Nvidias største kunder i Kina, men amerikanske eksportrestriksjoner og kinesiske mottiltak har satt en stopper for kjøpene. USA har blokkert TSMC fra å produsere avanserte brikker til kinesiske selskaper, og Kina har instruert egne selskaper til å unngå Nvidias H20-chip.

Konkurrenten MetaX lanserte i juli en brikke som skal erstatte H20, med større minnekapasitet, men dårligere energieffektivitet. Denne er nå klar for masseproduksjon. Cambricon Technologies og Huawei har også styrket sine posisjoner i markedet, noe som gjør at konkurransen i Kina tiltar kraftig.

Alibaba har på sin side varslet investeringer på over 53 milliarder dollar i AI de neste tre årene.

Kevin Xu, grunnlegger av det AI-fokuserte fondet Interconnected Capital, mener Kina rykker stadig nærmere.

«Kinesiske AI-utviklere kan raskere enn mange tror tette gapet til USA, og troverdig utfordre både Nvidia og den amerikanske AI-dominansen, både hjemme og internasjonalt», skrev Xu.