AI-genier flykter fra Zuckerberg: Kun dager etter ansettelse

Meta-gründer og toppsjef Mark Zuckerberg har selv håndplukket flere av de beste hodene innen AI for å vinne kappløpet gjennom «Superintelligence Labs».

Selskapet har snappet opp flere toppingeniører og forskere fra Apple, OpenAI og diverse start ups. Lønnspakkene har vært ryktet til flere milliarder kroner, inkludert signeringsbonuser og Meta-aksjer.

Den tidligere OpenAI-forskeren Shengjia Zhao truer nå med å slutte, kun få dager etter ansettelsen, melder Financial Times.

Zhao var sentral i ChatGPT-utviklingen og fikk tittelen «chief AI scientist» hos Zuckerberg. Ifølge kilder kjent med saken skal AI-toppen ha signert papirer for å returnere til sin gamle arbeidsgiver.

– Det er mange alfahanner på campus, sier en investor med kjennskap til saken til FT.

Ute på få dager

Den britiske avisen forteller videre at flere andre nye AI-rekrutter har forlatt selskapet kort tid etter ansettelse. Blant dem er Ethan Knight, en maskinlæringsforsker, og Avi Verma, som aldri møtte til sin første arbeidsdag.

Rishabh Agarwal, som startet i april, annonserte denne uken sin avgang og beskrev vervingen fra Zuckerberg og co. som «utrolig overbevisende», men skrev at han ønsket å «ta en annen type risiko».

Samtidig har flere veteraner med mange års erfaring i Meta, som Chaya Nayak og Loredana Crisan, valgt å slutte.

Totalt har mer enn et halvt dusin AI-ansatte forlatt selskapet de siste dagene, ifølge FT.

Toner det ned

Meta svarer avisen med å nedspille dramatikken:

– Vi setter pris på interessen for hvert minste detalj rundt vårt AI-arbeid, men vi fokuserer på å levere personlig superintelligens, sier selskapet.

Pirkete Zuckerberg

Zuckerberg har satt tidligere Scale AI-sjef Alexandr Wang til å lede sitt mest hemmelige team, kjent som «TBD» – en forkortelse for «to be determined».

Avdelingen er bemannet med stjernerekrutter og har fått tilgang på betydelige ressurser.

Flere ansatte beskriver Zuckerberg som svært involvert i TBD-teamet, og noen anklager ham for overdreven detaljstyring. Samtidig meldes det om gnisninger mellom Wang og Zuckerberg om tempoet på AI-utviklingen.