Elfly: Elektrisk avkastning eller Ikaros-prosjekt?

Man kan si mye om flyindustrien, men bransjen er tross alt en innovasjonsmaskin med mye å vise til de siste hundre årene.

Nå er håpet at elektriske fly skal bedre klimaversting-stempelet og på sikt kunne bidra til forbedret lønnsomhet og sikkerhet. Det kan komme godt med i en tid der voksende middelklasser i utviklingsland reiser stadig mer.

Utviklingen av elfly er tidligfaseprosjekter med høy risiko – og dertil oppside – som inntil videre er en typisk nisje for aktive eierfond

En rekke initiativer er godt i gang og de er finansiert av store penger – selv om de store gevinstene ventes å være langt unna.

Nylig fikk vi i Aftenposten høre om elflyet Alia, med en rekkevidde på 400 kilometer, som gjennom et halvt år skal testflys mellom Bergen og Stavanger. Fraktflyet fra amerikanske Beta Technologies er det første helelektriske flyet i luften her til lands. Det er et ledd i Norges satsing på å bli en testarena for null- og lavutslippsluftfart. Målet er at elektriske rutefly kan frakte passasjerer allerede i 2030.

I Sandefjord har Elfly tiltrukket seg spesialister fra hele verden for å utvikle Norges første elektriske sjøfly. Oppstartsselskapet har inngått intensjonsavtaler om salg av 47 fly til en prislapp på 10 millioner dollar per stykk, ifølge Shifter. Selskapet har mottatt rundt 100 millioner kroner i offentlig støtte, men trenger ytterligere 300 millioner for å kunne utvikle en fullskala modell. Luftfart er og blir en kapitalintensiv bransje.

Det blir nok en stund til vi ser en helelektrisk jumbojet med 4–500 passasjerer om bord, og i første omgang er det mest realistisk med små to- og firesetersfly. Det kan virke veldig begrenset, men kan likevel betjene en rekke bruksområder med kort flytid og tilgang til ladestasjoner. Deriblant kortdistanse pendlerfly til for eksempel øyhopping, fly-taxier, sprøyting i landbruket, flyskoler og sightseeing-turer.

Hvor realistiske er disse planene? Det meste av tidligere erfaring med utvikling av ny, revolusjonerende teknologi tilsier at man bør smøre seg med en god dose tålmodighet.

Uforutsette komplikasjoner vil garantert oppstå, testfaser må forlenges og nye penger må hentes inn for videre finansiering. Kapitaltilførselen kan plutselig strupes dersom det optimistiske narrativet snur.

Utviklingen av elektriske biler er en nærliggende parallell, og en sentral utfordring gjelder i enda større grad for fly: batteriene er rett og slett ikke gode nok ennå. Begrenset energitetthet krever tunge batterier som påvirker flyenes aerodynamiske egenskaper, og lange ladetider er en ulempe for effektivitetskravet om minst mulig tid på bakken.