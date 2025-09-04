Torsdag ble det kjent at Kina vurderer å ta grep for å bremse det voldsomme rallyet i kinesiske aksjer. Siden april har Shanghai-børsen steget med over 20 prosent, og lagt på seg 13.000 milliarder kroner i markedsverdi.

Myndighetene vurderer angivelig blant annet å fjerne begrensninger på short-salg og å ta i bruk andre virkemidler for å dempe spekulativ handel.

Store kursfall

Halvlederselskapet Cambricon, som spesialiserer seg på AI-chips – en slags miniputt Nvidia – stupte 14,5 prosent på nyheten. Aksjen er fortsatt opp over 100 prosent de siste tre månedene.

Alibaba, som nylig meldte om tresifret vekst i AI-relaterte inntekter, falt 3,2 prosent, men er fortsatt opp 57 prosent i år på Hongkong-børsen.

Techindeksen Star 50 hadde sitt fjerde største éndagsfall siden oppstarten i juli 2020, og falt torsdag 6,1 prosent.

– Husker du japanske tech-selskaper?

Rett før Kina-nyheten sprakk, skrev analytikere i Bank of America at «Kina-AI kan bli den største boblen noensinne.»

– Husker du japanske teknologiselskaper på 90-tallet? På grunn av høy etterspørsel og lav tilbudsside for innenlandske internettaksjer ble boblen mer ekstrem enn i USA. SoftBank steg over 3.000 prosent på litt over ett år, og Oracle Japan ga mer enn dobbelt så høy avkastning som Oracle i USA, skrev et analyseteam fra aksjederivat-divisjonen.

– Hvis FOMO (Fear Of Missing Out) i AI sprer seg blant kinesiske småsparere, kan det bli for lite AI-aksjer i omløp til å hindre en lignende dynamikk, het det.

Foreløpig ikke bobletendenser

Til tross for den kraftige oppgangen mener Bank of America at volatiliteten ikke viser typiske mønstre som kjennetegner slutten av en boble.

– Volatiliteten tilsier at vi fortsatt er tidlig i prosessen, skrev banken.

– Selv om Beijing til slutt kan komme til å stramme inn mot spekulasjon, vil det trolig først skje etter åpenbar eufori, het det.