Nvidia sørget for dobling av verdsettelsen

Nvidias venture capital-del har investert i Quantinuums siste investeringsrunde, som verdsetter kvantedatamaskinselskapet til 10 milliarder dollar, melder Bloomberg.

Nvidia blir med det nok et stort navn på Quantinuums investorliste.

I investeringsrunden på 600 millioner dollar deltar også Honeywell, som i dag eier 54 prosent av Quantinuum-aksjene. I tillegg er QED Investors, JP Morgan, Mitsui og Amgen blant investorene. Totalt er 35 investorer med, men aksjefordelingen er ikke oppgitt.

Nvidias investering kommer etter at Jensen Huang i juni sa at kvanteteknologien har nådd et vendepunkt, og holder på å bli en praktisk databehandlingsteknikk før det tidligere var ventet.

Dermed har Nvidia programvare som kan hjelpe dets databrikker til å fungere med kvantemaskiner. Det posisjonerer selskapet til å dra fordel av teknologiske fremskritt som kan ryste dominansen til dagens datasentre.

Nvidias kvantealgoritme-stacks vil være tilgjengelig på GB200-brikkene.

Quantinuum utvikler kvantedatamaskiner som er i stand til å løse komplekse oppgaver som dagens maskiner ikke klarer. Kvantemaskinger er designet for å prosessere informasjon raskere enn tradisjonelle datamaskiner, siden de kan gjøre kalkulasjoner parallelt, og ikke sekvensielt (en om gangen).

Selskapet ble grunnlagt i 2021 etter sammenslåingen av Cambridge Quantum og Honeywell Quantum Solutions. Ved starten av 2024 hentet Quantinuum 300 millioner dollar i en finansieringsrunde som verdsatte selskapet til 5 milliarder dollar, halvparten av dagens verdsettelse.