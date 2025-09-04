Nordic Semiconductor: Vil hente milliardsum

Nordic Semiconductor planlegger å utstede aksjer tilsvarende 100 millioner dollar, over én milliard norske kroner, i en rettet emisjon.

ABG Sundal Collier, Danske Bank og DNB Carnegie er hyret inn som tilretteleggere i emisjonen, som er rettet mot både norske og internasjonale investorer. Minimum tegningsbeløp ligger på 100.000 euro.

Tegningskursen skal settes gjennom en såkalt bokbyggingsprosess. Det vil si at investorene legger frem bud på aksjene, utstederen ser på hvor stor etterspørselen er på ulike prisnivåer, for så å sette prisen.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes til å refinansiere balansen gjennom tilbakebetaling av et kortsiktig lån på 100 millioner dollar som ble brukt til oppkjøpet av Neuton.ai og Memfault.

Av den totale kostnaden på 120 millioner dollar ble 110 millioner dekket av lånet, mens resten ble finansiert med eksisterende kontanter, opplyste selskapet den gang.