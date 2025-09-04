Børstaper: Teknologiaksje stuper etter ny guiding

Salesforce har hatt et dårlig år på Wall Street, og etter den siste oppdateringen fra ledelsen får de mørbankede aksjonærene enda mer juling.

På den positive siden økte omsetningen i selskapets regnskapsmessige andre kvartal med 10 prosent fra året før, til 10,24 milliarder dollar, og oversteg analytikernes forventninger. Også resultat pr. aksje var bedre enn ventet.

Ny guiding

For tredje kvartal varsler imidlertid Salesforce-ledelsen en omsetning på mellom 10,24 og 10,29 milliarder dollar, mens konsensusestimatet var på 10,29 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Selskapet har lenge satset tungt på kunstig intelligens og videreutvikling av sin SaaS-programvare, men har ikke fått den samme AI-effekten som teknologiselskaper med fokus på infrastruktur.

Oser av angst

«Mens investorene oser av angst for SaaS’ fremtid, er det Salesforce leverer i dag imponerende i skala, men ikke nok til å endre investeringscaset», skriver KeyBanc Capital Markets i en oppdatering, ifølge CNBC. Meglerhuset opererte med en kjøpsanbefaling på aksjen i forkant av presentasjonen.

Salesforce opprettholder sin helårsguiding på omsetningsfronten, samtidig som ledelsen venter litt bedre resultater. Ifølge CNBC venter selskapet et justert resultat på 11,33-11,37 dollar pr. aksje, og en omsetning på 41,1-41,3 milliarder dollar.

Torsdag stuper Salesforce-aksjen 5,7 prosent til 241,90 dollar, og er med det ned nesten 28 prosent hittil i år.