OpenAI går i strupen på Nvidia: Lanserer egen brikke

OpenAI tar nytt, strategisk grep i kappløpet om kunstig intelligens. Selskapet planlegger nå å masseprodusere sine egne AI-brikker i samarbeid med Broadcom, sier kilder til Financial Times fredag.

Under resultatfremleggelsen til Broadcom torsdag hintet konsernsjef Hock Tan om en «mystisk kunde» som har forpliktet seg til bestillinger på 10 milliarder dollar. Produksjonen skal starte allerede neste år.

Ifølge flere kilder er denne kunden OpenAI. Personer nær prosjektet sier OpenAI bruke de nye brikkene internt, og ikke gjøre dem tilgjengelig for eksterne kunder.

Tan sa at avtalen vil løfte selskapets vekstutsikter ved å bringe «umiddelbar og betydelig» etterspørsel.

Avtalen markerer en viktig dreining i bransjen: OpenAI ønsker å redusere sin avhengighet av Nvidia, som i dag dominerer markedet for AI-brikker.

Broadcom-aksjen steg 4,6 prosent i etterhandelen på Nasdaq torsdag, mens Nvidia falt 0,2 prosent.

Slo forventningene

Broadcom fikk en ebitda på 10,7 milliarder dollar i regnskapsmessig tredje kvartal, mot ventet 10,5 milliarder dollar. Omsetningen ble 16,0 milliarder dollar, mot ventet 15,8 milliarder dollar.

– Veksten i AI-inntekter i tredje kvartal steg 63 prosent på årsbasis til 5,2 milliarder dollar. Vi forventer at veksten i inntekter fra AI-halvledere vil akselerere til 6,2 milliarder i fjerde kvartal, noe som gir elleve kvartaler på rad med vekst, ettersom kundene våre fortsetter å investere kraftig, kommenterer Tan.