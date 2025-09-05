– Det er en del av mange ting som er absurd i aksjemarkedet nå. Alt fra meme-aksjer til kryptovaluta og Tesla. Det virker som det ikke er noen voksne hjemme, sier Robert Næss.
Tesla har lagt frem et forslag om en ny kompensasjonspakke for konsernsjef Elon Musk verdt opptil 1.000 milliarder dollar – rundt 10.000 milliarder kroner. Det vil i så fall bli den største lederavtalen i amerikansk næringsliv noensinne.
Ifølge selskapets børsmelding fredag er planen utformet for å binde Musk til Tesla i minst ti år til. For å utløse hele pakken må Musk oppfylle en rekke mål de neste ti årene. Blant kravene er:
Kravene
– Ville fått sparken
Kompensasjonspakken er strukturert i 12 transjer. Hver transje gir Musk opsjon på rundt én prosent av selskapet – totalt 423 millioner aksjer. Hans eierandel kan med det øke til over 25 prosent.
Utgangspunktet i Næss sine beregninger er at Tesla bare oppnår første transje.
– Da holder det med en dobling av markedsverdien og et samlet bilsalg på 20 millioner biler. De er nå oppe i åtte millioner biler, så de trenger ytterligere 12 millioner. De har lagt på rundt 1,8 millioner de siste årene.
– På syv år holder det med 1,7 millioner i året. Det er flatt salg, påpeker Næss.
En dobling av aksjekursen på syv år tilsvarer en årlig avkastning på 10 prosent, og det er på linje med hva aksjemarkedet i USA har oppnådd de siste 100 årene, og det som de fleste venter er normalavkastning.
– At en gjennomsnittlig avkastning og et flatt salg skal gi en sånn bonus, er helt feil, konkluderer han.
– Selv for en traust sparebank ville sjefen fått sparken om de ikke økte inntjeningen på syv år. Nå vil ikke Elon Musk få pengene med en gang, han må holde på aksjene i opptil ti år etter å ha nådd målet. Men, med en normalavkastning i det tiåret, så blir jo verdien langt større, fortsetter Næss.
Timelønn på 80 mill.
Musk får én prosent av aksjene i selskapet til dagens kurs når Tesla når målet.
– Siden kursen da minst er doblet, vil dette være verdt 13 milliarder dollar, eller vel 130 milliarder kroner. Det er mer enn 18 milliarder for året. En dagslønn på 714 millioner og en timelønn på 80 millioner kroner. Det er drøyt for å gi middelmådig avkastning, sier Næss.
Dersom Tesla oppnår alle målene, vil aksjekursen stige med hele 679 prosent.
– Dette vil gi selskapet en utrolig høy markedsverdi, og man kan argumentere for at Musk ville ha gjort noe helt genialt om han klarer dette.
– Når det er sagt, er jeg fortsatt svært kritisk til kompensasjonspakken. Det er 12 mål Musk må oppnå, men for å nå det nederste nivået, som gir ham en timelønn på 80 millioner kroner, er det tilstrekkelig med middelmådig avkastning og flatt bilsalg. Dette er helt absurd, sier Næss.
Dobbelt av Nvidia
En markedsverdi på 8.500 milliarder vil være mer enn det dobbelt av Nvidia, som for tiden er verdens mest verdifulle selskap. Teslas markedsverdi nådde en topp sent i 2024 på rundt 1.500 milliarder dollar.
Tesla-aksjen stiger rundt 2 prosent i førhandelen fredag. Aksjen har falt rundt 16 prosent hittil i år.
– Det er mange småaksjonærer i Tesla. De synes sikkert dette er fantastisk, sier Næss.
Styret skriver videre at Musk for få dager siden avduket et «inspirerende neste kapittel» for Tesla, kalt Master Plan Part IV.
«Vekst som kan virke umulig i dag, kan låses opp med nye ideer, bedre teknologi og innovasjon. Ved å introdusere innovative og rimelige teknologier i stor skala, kan Tesla bidra til å skape et samfunn som demokratiserer autonome varer og tjenester», skriver styret videre.
Opsjonspakke kjent ugyldig
Forslaget kommer etter at hans forrige opsjonspakke, verdt mer enn 50 milliarder dollar, ble kjent ugyldig i en domstol i Delaware. Tesla har anket dommen, men styret har samtidig lagt opp til alternative løsninger. Tidligere i sommer ble det derfor tildelt en midlertidig aksjepakke verdt rundt 30 milliarder dollar.
Musk har tidligere oppfordret styret til å gi ham en ny kompensasjonspakke, og antydet at han ville satse på kunstig intelligens og robotprodukter andre steder hvis han ikke oppnådde rundt 25 prosent av stemmerettene i selskapet. Selv om Musk fortsatt er Teslas største aksjonær, solgte han en betydelig del av aksjene sine for å finansiere oppkjøpet av Twitter.
Musk har vært toppsjef i Tesla siden 2008, og uttalte i et intervju med Bloomberg i mai at han ser for seg å lede selskapet minst fem år til.
Vil kjøpe aksjer i xAI
Styret i Tesla ber også om fullmakt til å kjøpe aksjer i Musks xAI-selskap. Begrunnelsen er å sikre Teslas posisjon som ledende innen kunstig intelligens, robotikk og energiteknologi.
Forslaget peker på at Tesla allerede har begynt å integrere selskapets AI-assistent i bilene. Dette skal forbedre både brukeropplevelsen, bilens funksjonalitet og selskapets arbeid med selvkjøring.
Forslaget spesifiserer ikke størrelsen eller formen på investeringen.
«Vi oppfordrer aksjonærene til å stemme ja for å støtte denne fremtidsrettede investeringen,» skriver styret.
Oljefondet stor eier
Oljefondet eier 1,14 prosent av aksjene i Tesla. Ved forrige avstemning om en betydelig mindre lønnspakke, stemte Oljefondet mot forslaget.
– Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og den har feil struktur i forhold til hva som er mål for utbetaling, sa Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet.
Næss mener trolig Oljefondet vil stemme ned lønnspakken denne gangen også.
– Om de hadde stemt for, så hadde det skapt overskrifter, sier han.
Etter at Oljefondet stemte ned lønnspakken, avslo Musk å delta på Oljefondets investeringskonferanse.
I en SMS til Oljefond-sjef Nicolai Tangen, skrev Musk: «Når jeg ber deg om en tjeneste, noe jeg svært sjelden gjør, og du sier nei, da bør du ikke be meg om en før du har mer enn ingenting for å gjøre opp for det. Venner er som venner gjør».