– Det er en del av mange ting som er absurd i aksjemarkedet nå. Alt fra meme-aksjer til kryptovaluta og Tesla. Det virker som det ikke er noen voksne hjemme, sier Robert Næss.

Tesla har lagt frem et forslag om en ny kompensasjonspakke for konsernsjef Elon Musk verdt opptil 1.000 milliarder dollar – rundt 10.000 milliarder kroner. Det vil i så fall bli den største lederavtalen i amerikansk næringsliv noensinne.

Ifølge selskapets børsmelding fredag er planen utformet for å binde Musk til Tesla i minst ti år til. For å utløse hele pakken må Musk oppfylle en rekke mål de neste ti årene. Blant kravene er:

Kravene Øke Teslas markedsverdi fra rundt 1.100 milliarder dollar til 8.500 milliarder dollar.

Selge 12 millioner biler i tillegg til dagens produksjonsnivå.

Få 10 millioner abonnementer på selvkjørende teknologi.

Rulle ut én million robotaxier.

Selge én million humanoide roboter.

Løfte justert ebitda til 400 milliarder dollar.

– Ville fått sparken

Kompensasjonspakken er strukturert i 12 transjer. Hver transje gir Musk opsjon på rundt én prosent av selskapet – totalt 423 millioner aksjer. Hans eierandel kan med det øke til over 25 prosent.

Utgangspunktet i Næss sine beregninger er at Tesla bare oppnår første transje.

– Da holder det med en dobling av markedsverdien og et samlet bilsalg på 20 millioner biler. De er nå oppe i åtte millioner biler, så de trenger ytterligere 12 millioner. De har lagt på rundt 1,8 millioner de siste årene.

– På syv år holder det med 1,7 millioner i året. Det er flatt salg, påpeker Næss.

En dobling av aksjekursen på syv år tilsvarer en årlig avkastning på 10 prosent, og det er på linje med hva aksjemarkedet i USA har oppnådd de siste 100 årene, og det som de fleste venter er normalavkastning.

– At en gjennomsnittlig avkastning og et flatt salg skal gi en sånn bonus, er helt feil, konkluderer han.

– Selv for en traust sparebank ville sjefen fått sparken om de ikke økte inntjeningen på syv år. Nå vil ikke Elon Musk få pengene med en gang, han må holde på aksjene i opptil ti år etter å ha nådd målet. Men, med en normalavkastning i det tiåret, så blir jo verdien langt større, fortsetter Næss.

Timelønn på 80 mill.

Musk får én prosent av aksjene i selskapet til dagens kurs når Tesla når målet.

– Siden kursen da minst er doblet, vil dette være verdt 13 milliarder dollar, eller vel 130 milliarder kroner. Det er mer enn 18 milliarder for året. En dagslønn på 714 millioner og en timelønn på 80 millioner kroner. Det er drøyt for å gi middelmådig avkastning, sier Næss.

Dersom Tesla oppnår alle målene, vil aksjekursen stige med hele 679 prosent.

– Dette vil gi selskapet en utrolig høy markedsverdi, og man kan argumentere for at Musk ville ha gjort noe helt genialt om han klarer dette.

– Når det er sagt, er jeg fortsatt svært kritisk til kompensasjonspakken. Det er 12 mål Musk må oppnå, men for å nå det nederste nivået, som gir ham en timelønn på 80 millioner kroner, er det tilstrekkelig med middelmådig avkastning og flatt bilsalg. Dette er helt absurd, sier Næss.

1.000 MILLIARDER: Elon Musk kan få den største lønnspakken i historien. Foto: Bloomberg

Dobbelt av Nvidia

En markedsverdi på 8.500 milliarder vil være mer enn det dobbelt av Nvidia, som for tiden er verdens mest verdifulle selskap. Teslas markedsverdi nådde en topp sent i 2024 på rundt 1.500 milliarder dollar.