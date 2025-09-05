Slik blir du rundlurt: Advarer mot svindel

– Etter sommeren ser vi særlig tre moduser som går igjen hos bankene som vi ønsker å advare mot, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge, som er leder for Fagutvalg Antisvindel Bank.

Ifølge Nerggård dreier det seg om investeringssvindel, såkalt kjærlighetssvindel og gavekortsvindel.

Når det gjelder førstnevnte metode lokker svindlere med «sikre» investeringer, ofte i kryptovaluta eller aksjer, og lover høy avkastning. Finans Norge understreker at det som gjør denne svindelen ekstra farlig, er at du ofte tar kontakt med svindlerne selv etter å ha sett annonser på sosiale medier der kjendiser anbefaler raske og trygge investeringer.

Nergård ber deg også være oppmerksom på såkalt «pump & dump», hvor svindlerne først kjøper aksjer i små selskaper, pumper opp verdien og deretter lurer andre til å kjøpe aksjene til overpris, før de selv selger seg ut.

I tilfellene med kjærlighetssvindel bruker svindlerne tid på å bygge relasjoner og tillit – ofte via datingapper eller sosiale medier – før forespørselen om penger kommer, gjerne med en dramatisk historie som bakgrunn.

Gavekortsvindel kan ofte være koblet til kjærlighetssvindel, der ofre blir bedt om å kjøpe gavekort – ofte Apple-gavekort – i fysiske butikker og sende dem videre til svindleren. Ifølge Finans Norge er det mange eldre som rammes. Svindlere kan for eksempel utgi seg for å være en leder, kollega eller venn og ber deg kjøpe gavekort – ofte via SMS eller e-post.