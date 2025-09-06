OpenAI dobler pengebruken: Skal brenne gjennom 115 mrd. dollar

Selskapet bak ChatGPT, OpenAI, anslår at de vil bruke over åtte milliarder dollar i år, som er 1,5 milliarder dollar mer enn tidligere anslått.

Det er derimot lommerusk sammenlignet med de nye prognosene for årene frem til 2029.

Ifølge Reuters, som siterer The Information, vil OpenAI øke pengebruken frem til 2029 med 115 milliarder dollar, eller 1.156 milliarder norske kroner, ettersom selskapet øker investeringene i kunstig intelligens, som står bak den populære chatbotten.

De nye prognosene er 80 milliarder dollar høyere enn det selskapet tidligere hadde forventet, skriver The Information, uten å oppgi kilder for rapporten.

Ifølge Reuters vil pengebruken dobles til over 17 milliarder dollar neste år, som er ti milliarder mer enn tidligere antatt. Deretter anslår de et forbruk på 35 milliarder dollar i 2027 og 45 milliarder dollar i 2028.

Tar kostnadsgrep

Ifølge Reuters vil OpenAI forsøke å utvikle egne datasenterbrikker og fasiliteter for å drive teknologien, i et forsøk på å få kontroll over de raskt stigende kostnadene.

Financial Times skrev denne uken at selskapet planlegger å masseprodusere sine egne AI-brikker i samarbeid med Broadcom, hvor produksjonen ventes å starte allerede neste år.

Personer nær prosjektet sa OpenAI skal bruke de nye brikkene internt, og ikke gjøre dem tilgjengelig for eksterne kunder.

Avtalen mellom OpenAI og Broadcom markerer også en viktig dreining i bransjen: OpenAI ønsker å redusere sin avhengighet av Nvidia, som i dag dominerer markedet for AI-brikker.