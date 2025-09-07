Mobilen oppleves rask og stabil. Android 16 er på plass og kommer med et nytt design Google kaller «Material 3 Expressive», som gir flere muligheter for tilpasning med dynamiske farger, ikoner og temaer som endrer seg etter bakgrunnsbildet. Animasjonene er mer lekne, grensesnittet mer levende, og små detaljer gjør at Android føles mer moderne.



Google lover 7 år med både Android- og sikkerhetsoppdateringer, på linje med det Samsung og flere andre nå også tilbyr.