Google Pixel 10 Pro XL: En Android med iPhone-triks
Googles toppmodell byr på magnetisk lading, bedre zoom og viser Android på sitt beste.
Google Pixel 10 Pro XL er ingen radikal nykommer. Designmessig bygger den videre på et utseende Google har finpusset i flere år. Rammen er fortsatt i blankpolert aluminium, baksiden i matt glass og kantene avrundet. Den veier 214 gram og er merkbart stor i hånden, men fortsatt godt balansert.
Alt er skrudd sammen med den samme kvaliteten vi kjenner fra tidligere Pixel-modeller og finishen matcher nivået til både Apple og Samsung.
Men selv om designet er gjenkjennelig, har årets modell fått flere smarte oppgraderinger, først og fremst på programvare og AI, men også på maskinvaresiden.
Googles svar på MagSafe
Den største nyheten er «Pixelsnap», Googles egen MagSafe-kompatible løsning. Den gir trådløs, magnetisk lading og lar deg bruke ladere, holdere og tilbehør som tidligere var forbeholdt Apple.
Det virker kanskje som en liten detalj, men det er gjennomtenkt og velkomment, og gjør mobilen litt mer kjent for de som kommer fra iPhone.
At det har tatt så lang tid er rart, men nå som Google har tatt steget, kan vi håpe på at flere produsenter følger etter.
Kameraet er en teknologisk kraftpakke
Google kan kamerasoftware, og Pixel 10 Pro XL er intet unntak. Programvaren hjelper deg å ta bildene og etterbehandler dem på en måte som gjør det vanskelig å gjøre noe feil.
Pixel 10 Pro XL gir deg 100x zoom. Teleobjektivet er på 48 MP med 5x periskop, og gir god optisk kvalitet opp til 10x. Derfra tar AI over. Med det Google kaller «Pro Res Zoom» bygges detaljer opp direkte på Tensor G5, Googles egen AI-fokuserte brikke.
Alt skjer lokalt, og resultatet er overraskende skarpe bilder selv på 100x. Det er en miks av optikk og maskinlæring, og selv om det delvis er en gimmick, fungerer det bedre enn mye annet i samme klasse.
Ellers er kamerapakken den samme som i fjor. Et 50 MP hovedkamera, en 48 MP ultravidvinkel med makrofokus og et frontkamera på 42 MP som leverer gode resultater både i stillbilder og video.
Også nytt i år er «Camera Coach», en AI-funksjon som gir tips direkte i kamera-appen, som å justere vinkel, anbefale portrettmodus eller foreslå å zoome inn. Den er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk, men fungerer om du setter telefonen til engelsk.
Skjermen holder toppnivå
Skjermen holder seg i toppklassen. Pixel 10 Pro XL har en 6,8-tommers LTPO OLED med 120 Hz variabel oppdatering, beskyttet av Gorilla Glass Victus 2. Lysstyrken topper på 3.300 nits, noe som gjør den godt synlig i direkte sollys. Den støtter HDR10+ og Dolby Vision, som i praksis betyr bedre kontrast og flere detaljer når du ser på Netflix eller YouTube.
Skjermen kan også senke oppdateringsfrekvensen helt ned til 1 Hz når bildet står stille, for eksempel når du leser for å spare strøm. Fargegjengivelsen er nøytral og konsekvent, og skjermen oppleves både skarp, rask og responsiv.
Høyttalere som overrasker
Pixel 10 Pro XL har stereo-høyttalere med mer dybde enn før. Lyden er renere, volumet ekstremt høyt, og det låter bedre enn man skulle tro fra en mobil. Google har virkelig presset imponerende mye ut av disse små høyttalerne.
Behovet for en ekstern høyttaler forsvinner nesten, og lyden er knallbra til både podcaster på kjøkkenet og musikk på stranden.
Ytelsen holder seg godt
Tensor G5 er Googles egenutviklede brikke. Den er ikke den raskeste brikken på markedet. Den er primært bygget for AI, men sammen med 16 GB RAM og opptil 1 TB lagring gir den mer enn nok ytelse.
Mobilen oppleves rask og stabil. Android 16 er på plass og kommer med et nytt design Google kaller «Material 3 Expressive», som gir flere muligheter for tilpasning med dynamiske farger, ikoner og temaer som endrer seg etter bakgrunnsbildet. Animasjonene er mer lekne, grensesnittet mer levende, og små detaljer gjør at Android føles mer moderne.
Google lover 7 år med både Android- og sikkerhetsoppdateringer, på linje med det Samsung og flere andre nå også tilbyr.
Batteriet er midt på treet
Med 5.200 mAh er batteriet midt på treet. Det holder til én dag med normal bruk, men heller ikke mer. Har du en lang dag med mye foto eller skjermtid, må du regne med å lade på kvelden. Lading skjer med 45 watt kablet og 25 watt trådløst.
Her holder Google seg på nivå med Apple, men bak de raskeste på Android-fronten.
AI-funksjonene vi ikke får
Pixel 10 Pro XL markedsføres tungt med Gemini og nye AI-funksjoner, men mye er ikke tilgjengelig i Norge. «Magic Cue» er i praksis en liten hjelper som foreslår ting for deg i samtaler, som å hente frem møtetidspunktet fra kalenderen eller trekke ut info fra Gmail. Hos oss er den ikke å finne i menyene, og smartere samtalehåndtering er også borte.
Dermed føles Pixel 10 Pro XL litt uferdig på AI-fronten, selv om resten av pakken er sterk.
Pixel 10 Pro XL viser at Google endelig mener alvor. Kameraet er fortsatt i toppsjiktet, programvaren er den mest gjennomførte du får på Android, og Pixelsnap gir en bonus som også kan friste iPhone-folk. Vil du ha den mest gjennomførte Android-opplevelsen akkurat nå, er dette mobilen å velge.
Google Pixel 10 Pro XL
Fordeler:
- Pixelsnap gir MagSafe på Android
- Kameraet imponerer, særlig på zoom
- Skjerm og høyttalere over forventning
- Polert programvareopplevelse
- 7 år med oppdateringer, både Android og sikkerhet
Ulemper:
- Batteri og lading midt på treet
Flere AI-funksjoner mangler i Norge
Lite nytt mtp. design
|Spesifikasjon
|Pixel 10 Pro XL
|Skjerm
|6,8" LTPO OLED, 3120 x 1440, 1–120Hz, Gorilla Glass Victus 2
|Prosessor
|Google Tensor G5
|Minne og lagring
|16 GB RAM / 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagring
|Vekt
|214 gram
|Tykkelse
|8,9 mm
|Kamera bak
|50 MP hoved + 48 MP ultravidvinkel + 48 MP telefoto (5x)
|Selfiekamera
|42 MP
|Zoom
|5x optisk, opptil 100x Pro Res Zoom
|Batteri
|5200 mAh, 45W kablet / 25W trådløs lading
|Operativsystem
|Android 16
|Tilkobling
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM + NanoSIM
|Vannbestandighet
|IP68
|Farger
|Obsidian, Porcelain, Bay (eksklusiv på Google Store)
Pris:
16.390 kroner