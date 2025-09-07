Tesla: Musk truet med å slutte

Tesla har tilbudt Elon Musk en historisk lønnspakke verdt rundt 1 billion dollar – den største noensinne i amerikansk næringsliv. Avtalen er utformet for å binde Musk til selskapet i minst sju og et halvt år, men kom ikke uten dramatikk, skriver Bloomberg.

Ifølge Teslas børsmelding møtte en spesialkomité Musk ti ganger og benyttet seks eksterne rådgivere før avtalen var klar. Underveis truet Musk flere ganger med å trekke seg dersom han ikke fikk garantier om minst 25 prosent stemmerett i selskapet, samt full betaling for tidligere arbeid.

«Musk tok også opp muligheten for at han kunne forfølge andre interesser og forlate Tesla dersom han ikke fikk slike garantier,» het det i meldingen.

Komiteen skal ha diskutert og testet truslene gjennom hele forhandlingene, og konkluderte med at Musks trusler var «genuine».

Fryktet å miste Musk

Lønnspakken er strukturert rundt fire hovedområder: utvidelse av bilparken, selvkjørende teknologi, robotaxier og roboter. I motsetning til avtalen fra 2018, som bygget på opsjoner, får Musk denne gangen begrensede aksjer som gir ham stemmerett straks milepælene nås – et viktig steg mot kontrollposten på 25 prosent, ifølge Bloomberg.

Bakgrunnen for forhandlingene er at Musks forrige avtale fra 2018 ble kjent ugyldig i en domstol i Delaware tidligere i år. Den gang ble han tildelt en såkalt «moonshot»-pakke med 12 milepæler, alle nådd i løpet av fem år – en prestasjon som ingen andre amerikanske toppsjefer klarte ifølge analysen til Infinite Equity.

Styret frykter både å miste Musk til andre prosjekter, som xAI, Neuralink og SpaceX, og at hans politiske engasjement kan skade Teslas merkevare. Derfor krevde de forsikringer om at han gradvis ville trekke seg tilbake fra politikken «innen rimelig tid».

– Misforstår Musk

Ifølge Bloomberg ble prosessen såpass omfattende at Tesla måtte utsette den årlige generalforsamlingen til 6. november. Totalt ble det avholdt 37 møter med juridiske rådgivere, i tillegg til en rekke uformelle samtaler med eksterne rådgivere.

De nye markedsverdimålene er satt mellom 2 og 8,5 billioner dollar. Dersom Tesla når disse, vil Musks samlede beholdning – inkludert avtalen fra 2018 – være verdt over 1,5 billioner dollar. Hans formue anslås allerede i dag til 377,7 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Komiteen forsvarer avtalen med at Musks motivasjon ikke først og fremst er penger, men eierskap og kontroll. «Kritikere misforstår fundamentalt Musk og hans drivkrefter,» skriver den.