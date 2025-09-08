– Målet er å revolusjonere markedet for arbeids- og språktrening.
Det uttalte Capeesh-gründer Marie Jacobsen Lauvås i et oppslag i Finansavisen i 2022.
Tanken med Capeesh var å kombinere kunstig intelligens med spillbasert opplæring. Dette skulle skape rask vekst og møte behovet til minoritetsspråklige ansatte i både private og offentlige organisasjoner.
Selskapet startet i 2017, men fredag ble det åpnet konkurs i boet ved Trøndelag tingrett.
Capeesh
|(Mill. kr)
|2024
|2023
|Driftsinntekter
|4,2
|1,3
|Driftsresultat
|−1,1
|−1,3
|Resultat før skatt
|−1,7
|−1,6
|Årsresultat
|−1,2
|−1,2
Eiere: Captain Holdings (Matthew James Smalley, 15,8 %), Tidligfasefondet (15,1 %), Locu Invest (Marie Jacobsen Lauvås, 14,8 %), Morten Tvenning Invest (Morten Tvenning, 11,9 %), Haley Holding (Ole Andreas Haley, 9,3 %), Skyfall (8,1 %), G64 (7,3 %), egne aksjer (3,7 %), Gnist Capital (2,7 %), andre (11,4 %).
Dermed er reisen over for Capeesh etter åtte år med utvikling og kommersialisering av selskapets AI-drevne læringsplattform.
Ifølge gründeravisen Shifter kommer beslutningen som en overraskelse på mange.
Så sent som i juli 2024 hentet selskapet 2 millioner kroner i en emisjon som verdsatte dem til 28 millioner kroner.
Capeesh kunne også vise til en solid vekst i 2024-regnskapet, med en omsetning som var mer enn det dobbelte i 2022.
I august 2023 var optimismen stor, da selskapet akkurat hadde fått inn tidligfasemiljøene G64 og Gnist Capital på eiersiden i en runde på 2,75 millioner kroner.
Pengene skulle brukes til å bygge en salgsavdeling og skalere kommersielt.
– Vi har bevist at teknologien gjør noe helt magisk, og løser et problem de største sliter med. Nå er vi klar for å skalere salget, sa en offensiv Lauvås til Shifter den gang.