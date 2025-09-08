– Målet er å revolusjonere markedet for arbeids- og språktrening.

Det uttalte Capeesh-gründer Marie Jacobsen Lauvås i et oppslag i Finansavisen i 2022.

Tanken med Capeesh var å kombinere kunstig intelligens med spillbasert opplæring. Dette skulle skape rask vekst og møte behovet til minoritetsspråklige ansatte i både private og offentlige organisasjoner.

Selskapet startet i 2017, men fredag ble det åpnet konkurs i boet ved Trøndelag tingrett.

Capeesh (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 4,2 1,3 Driftsresultat −1,1 −1,3 Resultat før skatt −1,7 −1,6 Årsresultat −1,2 −1,2 Eiere: Captain Holdings (Matthew James Smalley, 15,8 %), Tidligfasefondet (15,1 %), Locu Invest (Marie Jacobsen Lauvås, 14,8 %), Morten Tvenning Invest (Morten Tvenning, 11,9 %), Haley Holding (Ole Andreas Haley, 9,3 %), Skyfall (8,1 %), G64 (7,3 %), egne aksjer (3,7 %), Gnist Capital (2,7 %), andre (11,4 %).

SPRÅKOPPLÆRING: Capeesh jobbet med språkopplæring. Selskapet meldte oppbud i Trøndelag tingrett fredag. Illustrasjon: Capeesh

Dermed er reisen over for Capeesh etter åtte år med utvikling og kommersialisering av selskapets AI-drevne læringsplattform.

Ifølge gründeravisen Shifter kommer beslutningen som en overraskelse på mange.

Så sent som i juli 2024 hentet selskapet 2 millioner kroner i en emisjon som verdsatte dem til 28 millioner kroner.

Capeesh kunne også vise til en solid vekst i 2024-regnskapet, med en omsetning som var mer enn det dobbelte i 2022.

I august 2023 var optimismen stor, da selskapet akkurat hadde fått inn tidligfasemiljøene G64 og Gnist Capital på eiersiden i en runde på 2,75 millioner kroner.

Pengene skulle brukes til å bygge en salgsavdeling og skalere kommersielt.

– Vi har bevist at teknologien gjør noe helt magisk, og løser et problem de største sliter med. Nå er vi klar for å skalere salget, sa en offensiv Lauvås til Shifter den gang.