Amazon har kjøpt en eierandel i det colombianske bud- og leveringsselskapet Rappi. Avtalen kobler netthandelsgigantens teknologi og infrastruktur med en av Latin-Amerikas mest kjente «last mile»-aktører, skriver Bloomberg.

Tilgangen til Rappis logistikknettverk kan hjelpe Amazon i konkurransen mot den ledende regionale e-handelskjempen MercadoLibre. For Rappi innebærer partnerskapet en godkjentstempel fra Nord-Amerikas største nettforhandler og tilgang til Amazons logistikk- og skytjenester.

Mulighet til å kjøpe 12 prosent

Den første investeringen er en konvertibel obligasjon på 25 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Avtalen gir Amazon mulighet til å kjøpe inntil 12 prosent av Rappi gjennom opsjoner dersom visse mål nås. Betingelsene kan imidlertid endres, og begge selskaper har avstått fra å kommentere.

Amazon har tidligere brukt opsjoner til å gjøre direkteinvesteringer i partnere, blant annet i flyselskaper, en dagligvaredistributør og elektronikkprodusenter. Slik forsøker selskapet å ta del i gevinsten dersom partnernes virksomhet vokser.

Turbo-levering

Rappi ble etablert i 2015 og er i dag et kjent navn fra Mexico til Chile med sin «Turbo»-tjeneste, som lover levering av alt fra hvitvin til tannkrem på under ti minutter. Selskapet leverer også restaurantmat og har gått inn i finanssektoren med en digital lommebok, kredittkort og sparekontoer.

Blant investorene finner man SoftBank, Sequoia Capital og T. Rowe Price. I fjor uttalte Rappi-gründer Simón Borrero at selskapet kan bli børsnotert i 2025, muligens i New York. Ifølge Bloomberg sikret Rappi seg i august et lån på 100 millioner dollar fra Banco Santander og Kirkoswald Capital Partners.

Amazons investering bygger videre på eksisterende bånd. Rappi er allerede kunde hos Amazon Web Services, og i Mexico tilbyr Amazon Prime-medlemmer ett års gratis frakt gjennom Rappi.