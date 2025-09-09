Svensk AI-senter har hentet 21 milliarder

Svenske Ecodatacenter AB låner 6,5 milliarder svenske kroner, tilsvarende 6,9 milliarder norske, fra Deutsche Bank Private Credit and Infrastructure for å bygge en av Europas største AI-klynger i Dalarna.

Selskapet satser tungt på å utvide virksomheten i både Falun og Borlänge og siden 2023 har Ecodatacenter og eieren, Areim, sikret 1,8 milliarder euro, tilsvarende drøyt 21 milliarder norske kroner, for å finansiere satsingen på datasentere i Falun og Borlänge.

Betydelige investeringer

Adm. direktør Peter Michelson i Ecodatacenter sier til DI.se at selskapet har som mål å ferdigstille et AI-senter i den svenske skihovedstaden Falun innen 2027. Han legger til at dette vil bidra til å styrke regionens posisjon innen teknologi og innovasjon.

Ifølge Di.se sier Michelson også at prosjektet vil kreve betydelige investeringer, og at det er en del av en større satsing på digitalisering og bærekraftig utvikling i regionen.

– Vi ser store muligheter for å utvikle avansert kunstig intelligens i Dalarna, og dette vil skape nye arbeidsplasser og økt kompetanse, sier han.

Det er planlagt at AI-senteret skal samle forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor for å utvikle løsninger innen blant annet miljøteknologi og industriell automatisering.

Fra Falukorv til AI

Prosjektet har fått betydelig finansiering, og det forventes at det vil tiltrekke seg både nasjonale og internasjonale aktører, og selskapet har blant annet inngått et samarbeid med AI Hyperscaleren CoreWeave.

Michelson understreker at samarbeidet vil være avgjørende for å lykkes, og at regionen har gode muligheter for å bli en viktig aktør i det globale AI-økosystemet.

Dalarne, som grenser til Norge fra litt nord for Elverum til litt sør for Røros, er fra før kanskje mest kjent for ski, Falukorv, Dalahästen og kobbergruven som ble lagt ned i 1992. Nå er det mer kjent for tradisjonell industri basert på naturressurser som skog og vannkraft, med treforedling, metallindustri, teknologi og innovasjon.