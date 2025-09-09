«Ingenting negativt» – men ikke fjorårets eufori

Den årlige tech-konferansen til Goldman Sachs i San Francisco, Communacopia + Technology, er i gang. Mandag kveld presenterte AI-yndlingen Nvidia.

I dag presenterer blant andre Meta, Alphabet, OpenAI, Broadcom, Arm og CoreWeave.

Ved fjorårets Nvidia-opptreden skrev Goldman-techtopp Peter Callahan at «jeg tror aldri jeg har sett så mye energi og begeistring på en bransjekonferanse før.»

I år virker ordlyden tilsynelatende mer lunken, men ikke direkte negativ:

«Sterk presentasjon (...) i mine ører er det ingenting negativt å trekke frem hva gjelder kursfallet mot slutten av dagen etter å ha steget gjennom hele handelsdagen. Det kan ganske enkelt kalles en "sell the news"-reaksjon, ettersom Nvidia likevel endte opp rundt 80 basispunkter for dagen – i tråd med Sox-indeksen,» skriver Callahan.

I fjor steg aksjen 8,15 prosent til 116,91 dollar på konferansen. Mandag endte aksjen opp 0,8 prosent til 168,31 dollar.

Key takeaways

Finansdirektør Colette Kress uttrykte optimisme for de strukturelle mulighetene innen kunstig intelligens. Hun sa at investeringer i AI-infrastruktur kan nå opp mot 3.000 milliarder dollar innen 2030, drevet av fortsatt høyt forbruk fra de store skyleverandørene (hyperscalere) og økt interesse fra ikke-tradisjonelle aktører som statlige myndigheter og AI-laboratorier.

Nvidias nye Rubin-arkitektur er i rute, og kan gi en konkurransefordel gjennom det Kress kaller «scale across» – muligheten til å skalere teknologien bredt.

Når det gjelder Kina, har Nvidia fått eksportlisenser for å sende H20-produkter til flere sentrale kunder, men tidspunktet for leveransene er fortsatt usikkert. Hvis situasjonen normaliserer, anslår Goldman at det kinesiske markedet kan bidra med mellom 2 og 5 milliarder dollar i tredje kvartal.

Kress understreket at trening og inferens ikke nødvendigvis er to atskilte prosesser. AI-modeller krever fortsatt mye regnekraft også etter treningen – for å levere presise svar og støtte utviklingen av mer avanserte systemer. Nvidia fortsetter derfor å innovere innen både prosessor- og nettverksteknologi, med mål om å tilby markedsledende løsninger.

Hun viste også til at kundene ser økonomiske fordeler av Nvidias årlige produktlanseringer, blant annet i form av nye modelltyper og forbedrede tilkoblingsløsninger. Seks brikker i Vera Rubin-arkitekturen er allerede ferdigdesignet, og «scale across» nevnes som en mulig ny fordel ved arkitekturen.

Bruttomarginene ventes å stige tilbake mot midten av 70-tallet innen årsslutt. Nvidia planlegger fortsatt investeringer i teknologipartnere som kan bidra til videre vekst gjennom innovasjon og nye bruksområder. I tillegg skal selskapet fortsette med tilbakekjøp for å dempe utvanningseffekten.