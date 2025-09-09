Skal børsnoteres: Satser på menneskelige roboter – verdsettes til 70 milliarder

Den kinesiske robotprodusenten Unitree Robotics tar sikte på en børsnotering som kan verdsette selskapet til syv milliarder dollar, eller rundt 70 milliarder kroner. Det melder CNBC, og viser til Reuters som kilde for verdsettelsen.

Det Zhejiang-baserte selskapet har etablert seg som en leder innen menneskelige roboter i Kina. Disse robotene er AI-drevne og designet for å etterligne mennesker i både utseende og bevegelse, med bruksområder innen både industri- og tjenestesektoren.

Menneskelige roboter

– Unitree er en av verdens ledende leverandører av mobile roboter, og vil sannsynligvis bli en toppaktør i markedet for menneskelige roboter, sier Lian Jye Su, sjefanalytiker i det uavhengige analyse- og konsulentselskapet Omdia, til CNBC.

Unitree Robotics kunngjorde 27. august på X at det aktivt jobber med forberedelsene til en børsnotering, og forventer å sende inn søknadsdokumentene i løpet av fjerde kvartal i år. Hvor mye selskapet planlegger å hente inn i emisjonen er foreløpig ikke kjent, men Unitree har opplyst til kinesiske medier at de har vært lønnsomme siden 2020 og nå har inntekter over 140 millioner dollar.

Teknologiselskapet har tiltrukket seg store investorer som Geely, Alibaba og Tencent, og den nåværende verdsettelsen representerer et kraftig hopp fra forrige emisjonsrunde i juni. Ifølge Omdia anslås det at 15.000 enheter menneskelige roboter vil bli levert globalt i år, hvor Unitree ligger rett bak Agibot i markedsandel.

Støtte fra Xi

Planene om børsnotering kommer samtidig som kinesiske myndigheter trapper opp støtten til nasjonale teknologiselskaper innen kunstig intelligens. Ifølge CNBC skal grunnlegger Wang Xingxing tidligere i år ha deltatt i et sjeldent møte med Kinas president Xi Jinping.

I 2023 lanserte kinesiske myndigheter retningslinjer for menneskelige roboter, med mål om storskala produksjon innen 2025.