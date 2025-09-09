I DNBs nyeste podcastepisode i «Utbytte» har Marius Brun Haugen med seg forvalter Audun Wickstrand Iversen fra DNB Fund Disruptive Opportunities. Episoden filmes inn i baksetet fra en selvkjørende Waymo-taxi i San Francisco. Sammen skal de to reise rundt i USA og besøke store techselskaper.

– Hva er det du er mest spent på? spør Haugen innledende.

– Dette er som Disney-land for voksne dersom man er interessert i teknologi og kraftige endringer.

– Jeg gleder meg til å møte den delen av Meta som produserer AI-brillene. Også gleder jeg meg til å møte et av verdens fremste Humanoids-selskap, som produserer disse menneskelignende roboter, svarer Wickestrand.

Les også Forvalter om «Battle of Metaverse»: – Muligheten til å ta rotta på Apple – I 2026 tror vi at vi vil få en «Battle of Metaverse», og det kommer til å bli episk. Det er bare å finne frem popcornet, sier Audun Wickstrand Iversen om neste generasjons teknologi.

– Jeg syns det er en fantastisk spennende tid å forvalte alle disse foretningsmodellene og aksjene på. Det skjer veldig mye, sier Wickstrand som tror vi kommer til å oppleve mange viktige hendelser iløpet av de neste fem årene.

Midt i episoden står det en varebil halvveis ut i veien. Den selvkjørende bilen reagerte umiddelbart og byttet felt.

– Fysøren, det er helt rått, sier Haugen som holdt på å glemme at det ikke satt en sjåfør i førersetet.

– Bilen skifter disse filene bedre enn det jeg hadde gjort, kommenterer Wickstrand.

Les også Har solgt seg ned i Nvidia: – Kan få en større korreksjon Audun Wickstrand Iversen har vektet seg ned i Nvidia før kveldens tall. – Markedet er mer åpen for diskusjonen om effektivitet, sier han.

– Høsten blir ofte en periode med høy volatilitet, fortsetter Wickstrand og viser særlig til september.

September har historisk vist seg å være en svak måned for avkastning i aksjemarkedet. Det er verdt å nevne at medianen ikke er like ille som gjennomsnittet, i en måned preget av store kursfall i enkeltår.

– Hvis inflasjonstallene og rentebeslutningen kommer rimelig greit inn er jeg ganske optimist på at vi får en hyggelig høst, sier han.

Wickstrand advarer midlertidig investorer om å være forsiktig før hendelsene.

– Disse tingene tar litt tid, men historisk har markedet vært flink til å indiskontere dette. Får vi et rentekutt på 25 eller 50 punkter så er det et veldig fint utgangspunkt for en periode med dårligere makrotall og skattekutt.

– Masse å passe på, men i sum ser det ganske hyggelig ut, konkluderer han.

Truffet gull på satelittselskap

Det neste samtaleemnet i episoden var satelittselskapet AST SpaceMobile. ASTS er kjent for å bygge verdens største rombaserte mobil-bredbåndnettverk.

– Har vært en veldig hyggelig reise, sier forvalteren om aksjen som har gått fra 2 til 50 dollar. I skrivende stund står aksjen i 37 dollar.

– ASTS har fått til finansiering, rammekontrakter, og fått lov til å stille seg i køen på å sende disse satelittene ut i verdensrommet, sier han og ser for seg 25 satelitter opp i fjerde kvartal.

Så stoppet den selvkjørende bilen opp, og de to reisende var fremme til destinasjonen sin.