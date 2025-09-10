Vekst i fiskehelse: Lokker med milliardmulighet
Fishwell-gründer Kjell Wiik lokker havbruksnæringen med milliardbesparelser. Så langt har lokale eiere og bransjeaktører satt 50 millioner kroner på gründerselskapet.
Publisert 10. sep. | Oppdatert 10. sep.
OVERVÅKER STRESS I FISK: – Vi ligger an til å øke omsetningen betydelig, sier Kjell Wiik (i midten), daglig leder i Fishwell Technology. Geir Fuhre Pettersen (t. v.) er investor, mens Henrik Aarnes Wiik er key account manager. Foto: Anders Horntvedt