Dette er teknologien bak BMWs selvkjørende biler

Qualcomm, som er mest kjent for smarttelefonbrikker, har utviklet og lanserer nå et komplett system for selvkjøring i samarbeid med BMW. Teknologien gir mulighet for selvkjøring på visse veier og skal debutere i den nye BMW iX3, som vil være tilgjengelig i 100 land i løpet av 2026.

Teknologien består av programvare og maskinvare, og kombinerer kunstig intelligens og sanntidsposisjonering med en skalerbar og åpen arkitektur, som gjør det mulig å navigere, kommunisere og reagere intelligent, heter det.

Ikke bare for BMW

– Alle har ventet på dette øyeblikket, inkludert oss selv, fordi folk ønsket å se hvordan det fungerer på veien, sier konsernsjef Cristiano Amon i Qualcomm til CNBC.

Han understreker at systemet også er utviklet med tanke på lisensiering til andre bilprodusenter og forventer at det vil utløse en dominoeffekt når bilprodusentene ser hvordan det fungerer og hvor konkurransedyktig det er.

Amon sier også at Qualcomm allerede har fremgang i samtaler med andre bilmerker, men at de ennå ikke er klar til å annonsere nye partnerskap.

Satser på bilindustrien

Kjernen i Qualcomms virksomhet er fortsatt mobilbrikker, med kunder som Samsung og Xiaomi. Likevel har bildivisjonen vokst kraftig og omsatte for nær 1 milliard dollar i kvartalet som ble avsluttet 30. juni. Det var en økning på 21 prosent fra året før. Målet er ifølge CNBC å øke inntektene fra bilindustrien til 8 milliarder dollar innen regnskapsåret 2029.

For å nå dette utvikler Qualcomm teknologi til flere deler av bilen, fra underholdningssystemer til samarbeidet med Google Cloud om digitale assistenter.

– Qualcomm bygger et helt programvarebasert økosystem. Det viktigste er at de nå er en fullintegrert leverandør av løsninger for autonomi, noe de tidligere manglet, sier senioranalytiker Murtuza Ali i Counterpoint Research.

Qualcomm er opp 3,3 prosent på Nasdaq i år, men med 1,1 3prosent det siste året.