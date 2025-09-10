Oracle nådde ikke helt opp til analytikernes forventninger i selskapets første kvartal. Omsetning endte på 14,9 milliarder dollar, opp 12 prosent fra året før. Det var imidlertid litt under analytikernes forventninger på 15,04 milliarder dollar.
Cloud-inntektene utgjorde 7,2 milliarder dollar, opp 28 prosent år-over-år, som var i tråd med analytikernes forventninger.
Styreleder og teknologidirektør Larry Ellison viser til at MultiCloud databaseinntekter fra Amazon, Google og Microsoft økte med 1.529 prosent i første kvartal. Han uttalte også at Oracle MultiCloud vil fortsette å vokse betydelig hvert kvartal i flere år ettersom selskapet skal levere ytterligere 37 datasentre til de tre partnerne, totalt 71.
Selskapet rapporterte også et justert resultat per aksje på 1,47 dollar (Non-GAAP9, som var én cent lavere enn FactSets konsensus, ifølge Marketwatch. Utbyttet på 50 cent pr. aksjen blir utbetalt 23. oktober.
Sterk guiding
Adm. direktør Safra Catz beskriver kvartalet som «et fantastisk kvartal», og påpeker at etterspørselen etter Oracle Cloud Infrastructure fortsetter å øke.
Catz viser også til at at selskapet signerte fire nye multi-milliardkontrakter i første kvartal, noe som førte til 455 milliarder dollar i kontraktsmessige inntekter som ennå ikke er blitt regnskapsført (Remaining Performance Obligation - RPO). Ifølge Catz øktedenne «ordrereserven» med 359 prosent fra året før, og hun venter at nye kontrakter kan løfte RPO forbi 500 milliarder dollar.
Selskapet guidet også på at inntektene fra Oracle Cloud Infrastructure vil øke med 77 prosent til 18 milliarder dollar i inneværende regnskapsår. I løpet av de neste fire årene forventes inntektene å stige til 32 milliarder dollar, 73 milliarder dollar, 114 milliarder dollar og 144 milliarder dollar.
For andre kvartal venter Catz en omsetningsvekst på mellom 14 til 16 prosent i amerikanske dollar, noe som tilsvarer driftsinntekter på mellom 16,9 og 17,3 milliarder dollar. Dette ligger over analytikernes forventninger på 16,2 milliarder dollar, ifølge Marketwatch som viser til FactSet. Justert resultat per aksje forventes å øke med mellom 10 og 12 prosent, til mellom 1,61 og 1,65 dollar.
Aksjen opp 31 prosent
Denne guidingen bidro til å sende aksjen opp 28 prosent etterhandelen tirsdag. Hvis det holder seg i onsdagens handel i New York, vil det i så fall bli Oracles beste dag på New York-børsen siden juni 1999, ifølge FactSet. Aksjen stiger imidlertid mer enn det i førhandelen onsdag, og er opp over 31 prosent til 317 dollar og ny all-time high med solid margin. Tidligere all-time high er 246,43 dollar fra 6. august 2025.
Hvis dette holder seg vil det i så fall også bli første gang et amerikansk selskap med en markedsverdi på 500 milliarder dollar har sett aksjen stige mer enn 25 prosent i løpet av en enkelt handelsdag, ifølge Dow Jones Market Data.
317 dollar gir en børsverdi basert på utvannet gjennomsnittlig antall aksjer på 922 milliarder dollar. Det vil i så fall sende selskapet forbi Eli Lilly, Walmart og JP Morgan Chase til en 10. plass over selskapene med høyeste børsverdi.
Verdens rikeste
Medgründer, styreleder og teknologidirektør i Oracle, Larry Ellison, er verdens nest rikeste. Han eier ca. 41 prosent av selskapet og på 317 dollar er hans eierandel verdt 378 milliarder dollar. Med det nærmer han se også verdens rikeste, ifølge Bloomberg Billionairs Index.
Elon Musk topper oversikten med 384 milliarder dollar, men hvis Ellison fremdeles har en eierandel i Tesla på 1,4 prosent, kan han gå forbi. Ellison eier i tillegg en øy på Hawaii, Indian Wells Tennis Garden, BNP Paribas Open og annen eiendom.