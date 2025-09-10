Oracle nådde ikke helt opp til analytikernes forventninger i selskapets første kvartal. Omsetning endte på 14,9 milliarder dollar, opp 12 prosent fra året før. Det var imidlertid litt under analytikernes forventninger på 15,04 milliarder dollar.

Cloud-inntektene utgjorde 7,2 milliarder dollar, opp 28 prosent år-over-år, som var i tråd med analytikernes forventninger.

Styreleder og teknologidirektør Larry Ellison viser til at MultiCloud databaseinntekter fra Amazon, Google og Microsoft økte med 1.529 prosent i første kvartal. Han uttalte også at Oracle MultiCloud vil fortsette å vokse betydelig hvert kvartal i flere år ettersom selskapet skal levere ytterligere 37 datasentre til de tre partnerne, totalt 71.

Selskapet rapporterte også et justert resultat per aksje på 1,47 dollar (Non-GAAP9, som var én cent lavere enn FactSets konsensus, ifølge Marketwatch. Utbyttet på 50 cent pr. aksjen blir utbetalt 23. oktober.

Sterk guiding

Adm. direktør Safra Catz beskriver kvartalet som «et fantastisk kvartal», og påpeker at etterspørselen etter Oracle Cloud Infrastructure fortsetter å øke.

Catz viser også til at at selskapet signerte fire nye multi-milliardkontrakter i første kvartal, noe som førte til 455 milliarder dollar i kontraktsmessige inntekter som ennå ikke er blitt regnskapsført (Remaining Performance Obligation - RPO). Ifølge Catz øktedenne «ordrereserven» med 359 prosent fra året før, og hun venter at nye kontrakter kan løfte RPO forbi 500 milliarder dollar.