Goldman Sachs avholder denne uken sin årlige konferanse «Communacopia + Technology» i San Francisco. Etter at Nvidia holdt presentasjon mandag, var blant andre OpenAI i ilden tirsdag.

Finansdirektør Sarah Friar hadde ifølge CNBC en klar advarsel til selskaper som ikke tar kunstig intelligens (AI) på alvor.

– De som blir hengende etter er dem som ikke tar i bruk AI raskt nok. Enkeltpersoner som utnytter AI fullt ut, representerer en av de største truslene mot bedrifter. Det er noen som utnytter AI i dybden som kommer til å utfordre og forstyrre virksomheten din, sa hun.

Les også OpenAI utfordrer: Lager AI-drevet jobbplattform OpenAI ruller ut en AI-drevet jobbplattform i 2026. Analytiker mener det blir vanskelig å utfordre Finn.no.

– Et vanvittig tempo

Uttalelsene kommer samtidig som OpenAI trapper opp investeringene i flaggskipet, den store språkmodellen ChatGPT. The Information skrev fredag at selskapet har høynet pengeforbruket til 115 milliarder dollar innen 2029, og over 8 milliarder dollar bare i år.

Fra podiet i San Francisco varslet finansdirektør Friar 2025-inntekter på rundt 13 milliarder dollar, noe som i så fall vil være mer enn en tredobling fra rundt 4 milliarder dollar i fjor.

– Dette er altså en tredobling fra et allerede veldig høyt nivå. Vi holder et vanvittig tempo, som definerer en helt ny æra for AI, blir hun sitert på av Yahoo Finance.

Les også Trump kaller inn tech-eliten – én glimret med sitt fravær Meta, Apple, Google og Microsoft lover investeringer på over 1.500 milliarder dollar i USA innen 2028. Bill Gates roste også Trump, men det var én person i stjernegalleriet som glimret med sitt fravær.

OpenAI går i strupen på Nvidia: Lanserer egen brikke Selskapet bak ChatGPT vil masseprodusere egne AI-brikker.

Splid i AI-allianse: Kan bli utsatt til neste år OpenAI og Microsoft er i intense forhandlinger om en omstrukturering av oppstartsbedriften, som kan bli utsatt til neste år.

Langt frem til plussen

Årlige, gjentakende inntekter (ARR) nådde nylig 10 milliarder dollar – mindre enn tre år etter lanseringen av ChatGPT. I løpet av hele fjoråret lå ARR på 5,5 milliarder dollar.

Lønnsomheten er derimot fortsatt et stykke unna. OpenAI tapte i fjor rundt 5 milliarder dollar, og selskapets egne prognoser peker mot plusstall tidligst i 2029. Ifølge et oppslag i The Information i slutten av april sikter selskapet mot å omsette for 125 milliarder dollar samme år.

– Vi er en kommersiell virksomhet som ligger inne i en ideell organisasjon (non-profit), svarte finansdirektør Friar ifølge CNBC tirsdag i en respons på nylige oppslag om inntjeningen i OpenAI.