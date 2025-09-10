Morgan Stanley er onsdag ute med en sektorrapport for europeisk «Internett & Media», som i sin helhet vurderes som nøytral.

I subsektoren for rubrikkannonse­selskaper har Morgan Stanley en klar favoritt: Vend Marketplaces, som er det eneste navnet storbanken gir kjøpsanbefaling.

«Vend (Overweight) er vår favoritt, drevet av:

1) Dominerende markedsposisjon i kjernemarkeder

2) Pågående forretningsomstilling

3) Dynamisk prising

Rekkefølge etter Vend: Hemnet, Rightmove og Scout24 (alle Equal-weight).

Auto Trader er eneste Underweight grunnet relativ verdsettelse og svakere vekstutsikter,» heter det.

Kursmålet for Vend blir i sektorrapporten oppjustert fra 400 til 415 kroner.

Morgan Stanley opererer med et bear-, base- og bull-case. For Vend er kursmålene henholdsvis 280, 415 og 540 kroner.

«Vi gjentar vår overvekt-anbefaling og vurderer dagens verdsettelse – rundt 50 ganger forventet P/E for 2026 (1,5 ganger PEG) – som attraktiv, gitt selskapets vekstbane og støtten fra verdistigningen i Adevinta-andelen. Medregnet en nedgang på 25 basispunkter i vår egenkapitalrisikopremie på tvers av sektoren, øker vi vårt kursmål til 415 kroner (tidligere 400 kroner),» skriver Morgan Stanley.

For øvrig løftet ABG Sundal Collier sitt kursmål på Vend fra 460 til 475 kroner etter børsslutt tirsdag.