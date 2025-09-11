VW GTI blir elektrisk
Volkswagen lanserer flere nye elektriske småbiler hvor Polo og Polo GTI kommer først. En SUV-versjon og billigbil kommer også.
Kampen om markedsandeler i det europeiske elbilmarkedet tilspisser seg.
På ukens bilmesse i München har Volkswagen presentert fire innstegsmodeller til startpriser på 25.000 euro med salgsstart neste år. Samtidig har konsernets merkevaresjef Thomas Schäfer et klart budskap til kineserne.
– Vi dominerer i Europa og vil forsvare posisjonen med alle midler, sier han til Financial Times etter å ha presentert en ny Škoda, Cupra og to nye Volkswagen-modeller – en kvartett han karakteriserer som «svært konkurransedyktig.»
Volkswagen klart størst
Videre har BMW denne uken lansert SUV-en iX3, som ifølge avisen markerer starten på en ny produktlinje (Neue Klasse) med sterkere datakraft. Mercedes har på sin side lovet betydelig programvareoppgradering og utvidet batterirekkevidden med en oppfrisket produktlinje.
– Vi er overbevist om at vi vil bli den globale bilindustriens teknologiske driver fremover, sier Volkswagens konsernsjef Oliver Blume, som har posisjonert seg med inngåelse av programvarepartnerskap med Rivian i USA og Xpeng i Kina.
Ifølge Jefferies hadde Volkswagen 30 prosent av det europeiske elbilmarkedet i august, opp fra 23 prosent i samme periode i fjor. Mercedes, BMW og Tesla mistet andeler, mens BYD økte fra 2,5 til 3,8 prosent.
BYD: Vi leder fremdeles
Sistnevnte hevder overfor Financial Times fremdeles å ha et teknologisk forsprang på sine europeiske konkurrenter.
– Jeg tror vi ennå har mye rom til å gjøre mer, selv om enkelte merker begynner å ta oss igjen, sier Stella Li, konserndirektør i BYD.
Den kinesiske produsenten planlegger å ta sine superladere til europeiske modeller fra neste år, og å starte produksjon av alle sine elbiler i Europa innen tre år.
– Dette er en enorm «game changer», sier Li om ladesystemet som kan gi rundt 470 kilometer rekkevidde på fem minutter.
– Nærmer seg prisparitet
Analytikere beskriver det overfor avisen som en utfordring for kinesiske produsenter å differensiere merkene i europeiske forbrukeres bevissthet.
Leapmotor, som har utvidet forhandlernettverket gjennom et joint venture med Stellantis, hevder at deres gunstige priser er et differensierende trekk – med eksempelvis sin B10 kompakt-SUV som starter på 29.900 euro.
– Vi nærmer oss prisparitet mellom bensin- og batteridrevne biler. Det er et av de viktigste elementene for å gi kundene muligheten til å prøve ut disse teknologiene, sier joint venture-leder Tianshu Xin.