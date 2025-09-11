Kampen om markedsandeler i det europeiske elbilmarkedet tilspisser seg.

På ukens bilmesse i München har Volkswagen presentert fire innstegsmodeller til startpriser på 25.000 euro med salgsstart neste år. Samtidig har konsernets merkevaresjef Thomas Schäfer et klart budskap til kineserne.

– Vi dominerer i Europa og vil forsvare posisjonen med alle midler, sier han til Financial Times etter å ha presentert en ny Škoda, Cupra og to nye Volkswagen-modeller – en kvartett han karakteriserer som «svært konkurransedyktig.»

Les også VW GTI blir elektrisk Volkswagen lanserer flere nye elektriske småbiler hvor Polo og Polo GTI kommer først. En SUV-versjon og billigbil kommer også.

Volkswagen klart størst

Videre har BMW denne uken lansert SUV-en iX3, som ifølge avisen markerer starten på en ny produktlinje (Neue Klasse) med sterkere datakraft. Mercedes har på sin side lovet betydelig programvareoppgradering og utvidet batterirekkevidden med en oppfrisket produktlinje.

KLART BUDSKAP: Fra Volkswagen-toppene Oliver Blume og Thomas Schäfer (med ryggen til). Foto: Bloomberg

– Vi er overbevist om at vi vil bli den globale bilindustriens teknologiske driver fremover, sier Volkswagens konsernsjef Oliver Blume, som har posisjonert seg med inngåelse av programvarepartnerskap med Rivian i USA og Xpeng i Kina.

Ifølge Jefferies hadde Volkswagen 30 prosent av det europeiske elbilmarkedet i august, opp fra 23 prosent i samme periode i fjor. Mercedes, BMW og Tesla mistet andeler, mens BYD økte fra 2,5 til 3,8 prosent.

Les også München-messen nå: Mercedes vs. BMW Den store bilmessen i München er godt i gang. Både Mercedes-Benz og BMW presenterer banebrytende SUV-er som treffer blink i Norge, og Volkswagen er på plass med ny Polo.

BYD: Vi leder fremdeles

Sistnevnte hevder overfor Financial Times fremdeles å ha et teknologisk forsprang på sine europeiske konkurrenter.

– Jeg tror vi ennå har mye rom til å gjøre mer, selv om enkelte merker begynner å ta oss igjen, sier Stella Li, konserndirektør i BYD.

Den kinesiske produsenten planlegger å ta sine superladere til europeiske modeller fra neste år, og å starte produksjon av alle sine elbiler i Europa innen tre år.

– Dette er en enorm «game changer», sier Li om ladesystemet som kan gi rundt 470 kilometer rekkevidde på fem minutter.

Les også BYD spår blodbad i Kina Verdens største elbilprodusent tror opptil 100 merker kan forsvinne når myndighetene slår ned på priskrig.

– Nærmer seg prisparitet

Analytikere beskriver det overfor avisen som en utfordring for kinesiske produsenter å differensiere merkene i europeiske forbrukeres bevissthet.

Leapmotor, som har utvidet forhandlernettverket gjennom et joint venture med Stellantis, hevder at deres gunstige priser er et differensierende trekk – med eksempelvis sin B10 kompakt-SUV som starter på 29.900 euro.

– Vi nærmer oss prisparitet mellom bensin- og batteridrevne biler. Det er et av de viktigste elementene for å gi kundene muligheten til å prøve ut disse teknologiene, sier joint venture-leder Tianshu Xin.