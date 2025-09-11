Kongsberg og Nokia inngår avtale

Den finske telekomgiganten Nokia og Kongsberg Defence & Aerospace har signert en samarbeidsavtale for å styrke kommunikasjonsteknologien i forsvarssektoren, ifølge en melding torsdag.

Avtalen innebærer at Kongsbergs ekspertise innen taktisk kommunikasjon skal kombineres med Nokias posisjon som ledende på 4G og 5G. Målet er å utvikle sikre og robuste nettverk med høy ytelse til militære styrker og allierte nasjoner.

Feltklare 5G-løsninger

Samarbeidet vil først og fremst rette seg mot 5G-løsninger for feltoperasjoner. Teknologien skal gjøre det enklere å sette opp kommunikasjonslinjer i krevende militære situasjoner.

På lengre sikt vil partene også utforske mer fremtidsrettede teknologier, som 6G og integrert sensing, som kan gi økt situasjonsforståelse og bedre operativ beredskap.

– Ved å kombinere Kongbergss taktiske kommunikasjonsløsninger med Nokias teknologi, kan vi akselerere bruken av sivile telekomløsninger i forsvaret. Samtidig får vi utforske hvordan 5G og 6G kan støtte fremtidige behov, fra sikker tale og sanntidsdata til ubemannede systemer og avanserte sensorer, sier konserndirektør Kjetil R. Myhra i Kongsberg Defence & Aerospace.