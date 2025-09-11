Tre trettiåringer er blitt milliardærer på kunstig intelligens

De tre grunnleggerne av det franske teknologiselskapet Mistral AI, Arthur Mensch (33), Timothee Lacroix (34) og Guillaume Lample (34), har blitt landets første milliardærer innen kunstig intelligens etter at selskapet nå verdsettes til 11,7 milliarder euro i en ny finansieringsrunde.

Hver av de tre sitter på rundt åtte prosent av selskapet, og kan nå glede seg over en formue på 1,1 milliarder dollar, eller nesten 11 milliarder kroner, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Rakettvekst

Teknologiselskapet, som ble etablert i Paris i 2023, er i ferd med å fullføre en finansieringsrunde på 1,7 milliarder euro, med støtte fra blant annet den nederlandske teknologigiganten ASML Holding. Fra før av har selskapet støtte fra tunge aktører som DST Global, Andreessen Horowitz og Bpifrance.

Mistral AI har fått en fremtredende politisk rolle i Frankrike, hvor president Emmanuel Macron har løftet frem både selskapet og landet som et potensielt europeisk sentrum for teknologiutvikling.

Et fransk alternativ til ChatGPT og Deepseek

Ifølge Bloomberg har de tre milliardærene utviklet generative språkmodeller og chatboten «Le Chat», som omtales som et fransk alternativ til ChatGPT og Deepseek. Til tross for rask vekst, er selskapet fortsatt lite sammenlignet med giganter som Anthropic og OpenAI, som har hentet inn langt større beløp.

Mistral AI har 350 ansatte, hovedkontor i Paris og kontorer i USA, London, Luxembourg og Singapore. Mistral-sjef Arthur Mensch er selskapets ansikt utad, og deler jevnlig bilder på LinkedIn, med blant annet Frankrikes president Emanuel Macron og Nvidia-sjef Jensen Huang, ifølge Bloomberg. De to andre gründerne holder seg i større grad unna rampelyset.

Mensch har gjentatte ganger understreket at Europa må gjøre fremskritt innen kunstig intelligens for å redusere avhengigheten av USA.