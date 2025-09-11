POPULÆR MANN: Aksjekursen skyter i været etter at Kaz Nejatian takket ja til jobben som sjef i Opendoor Technologies. Foto: Bloomberg.

Opendoor-aksjen stiger 60,6 prosent til rekordhøye 9,41 dollar etter nyheten om at Shopify-direktør Kaz Nejatian blir ny sjef i selskapet. Ifølge CNBC trer samtidig Opendoor Technologies' medgründer, Keith Rabois, inn som styreleder.

De siste ukene har aksjen gått som en kule på Wall Street, og kan nå vise til en avkastning på rundt 500 prosent hittil i år.

Etter torsdagens rally verdsettes teknologiselskapet til litt over 6,9 milliarder dollar.

Solid bakgrunn

Ifølge Opendoor Technologies startet Nejatian karrieren som advokat før han ble entreprenør og leder. Han skal ha solid kompetanse innen kunstig intelligens, og har vært med på å bygge team og utvikle selskaper i stor skala.

Massivt press

Den tidligere toppsjefen Carrie Wheeler trakk seg i forrige måned etter et press fra flere investorer. Kritikken kom blant annet fra Keith Rabois og hedgefondforvalteren Eric Jackson, som begge har vært sentrale i aksjens comeback.

Jackson har bygget opp en stor følgerskare på X, delvis takket være sin suksess med investeringen i Carvana. Han har siden vendt blikket mot Opendoor og har vært en ivrig støttespiller for selskapets snuoperasjon, ifølge CNBC.

I sommer ble Opendoor-aksjen omsatt for under én dollar, og selskapet sto i fare for å bli fjernet fra Nasdaq.