Jens Rugseth: Dumper alle aksjene i LINK Mobility

Jens Rugseth og Rune Syversens Karbon Invest har solgt 15.945.105 aksjer i LINK Mobility Group Holding ASA til en kurs på 33,50 kroner pr. aksje, som er 4,6 prosent under torsdagens sluttkurs.

Salget tilsvarer 5,31 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, fremgår det av en børsmelding torsdag kveld.

Solgte alt

I tillegg har Jens Rugseth, gjennom sitt heleide selskap Rugz AS, solgt alle sine 500.000 aksjer, mens andre tilknyttede parter har solgt 523.739 aksjer. Alle transaksjonene er gjort til samme pris per aksje.

Transaksjonen har en total størrelse på 16,97 millioner aksjer med et bruttoproveny på 568 millioner kroner, fremgår det av børsmeldingen.

Karbon Invest håver da inn brutto litt over 534 millioner kroner, mens Rugz og Jens Rugseth casher inn brutto 16,75 millioner kroner, mens «andre tilknyttede parter» håver inn 17,5 millioner kroner.

Karbon Invest og Rugz AS er nærstående til Jens Rugseth, som er styremedlem og primærinnsider i LINK Mobility Group Holding ASA.

Kjøpsanbefalinger

ABG Sundal Collier og DNB Carnegie rykket begge ut og gjentok kjøpsanbefalingene 7. august. De oppjusterte også kursmålene til henholdsvis 45 og 46 kroner 7. august. Rugseth uttalte da til Finansavisen at han var veldig positiv til selskapet.

På spørsmål om hva han mente var en grei pris på Link Mobility-aksjen, svarte han:

– Jeg har vært på børsen siden 1995 og jeg skjønner fremdeles ingenting av børsen. For meg er det alltid mye mer verdt enn det det er til en hver tid, sa Rugseth med et smil.