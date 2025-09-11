Jens Rugseth: Dumper alle aksjene i LINK Mobility

Jens Rugseth og Rune Syversens Karbon Invest har solgt 15.945.105 aksjer i LINK Mobility Group Holding ASA til en kurs på 33,50 kroner pr. aksje, som er 4,6 prosent under torsdagens sluttkurs.
Salget tilsvarer 5,31 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, fremgår det av en børsmelding torsdag kveld.
Solgte alt
I tillegg har Jens Rugseth, gjennom sitt heleide selskap Rugz AS, solgt alle sine 500.000 aksjer, mens andre tilknyttede parter har solgt 523.739 aksjer. Alle transaksjonene er gjort til samme pris per aksje.
Transaksjonen har en total størrelse på 16,97 millioner aksjer med et bruttoproveny på 568 millioner kroner, fremgår det av børsmeldingen.
Karbon Invest håver da inn brutto litt over 534 millioner kroner, mens Rugz og Jens Rugseth casher inn brutto 16,75 millioner kroner, mens «andre tilknyttede parter» håver inn 17,5 millioner kroner.
Karbon Invest og Rugz AS er nærstående til Jens Rugseth, som er styremedlem og primærinnsider i LINK Mobility Group Holding ASA.
Kjøpsanbefalinger
ABG Sundal Collier og DNB Carnegie rykket begge ut og gjentok kjøpsanbefalingene 7. august. De oppjusterte også kursmålene til henholdsvis 45 og 46 kroner 7. august. Rugseth uttalte da til Finansavisen at han var veldig positiv til selskapet.
På spørsmål om hva han mente var en grei pris på Link Mobility-aksjen, svarte han:
– Jeg har vært på børsen siden 1995 og jeg skjønner fremdeles ingenting av børsen. For meg er det alltid mye mer verdt enn det det er til en hver tid, sa Rugseth med et smil.
Salget kommer et par uker etter at største eier, Victory Partners, solgte 45 millioner aksjer i Link Mobility, tilsvarende 15 prosent av selskapet, til 30 kroner pr. aksje, men Jens Rugseth sier til Finansavisen at det ikke hadde noe med det å gjøre.
Sikter mot mer normale arbeidsdager
Rugseth tenkte på det fra det øyeblikket han valgte å gå inn i styret i Software One. Der er det et krav at man ikke sitter i for mange styrer, og da må han ta et valg, forteller han.
– Da var det mest naturlig å gå ut av Link Mobility, sier han.
Han peker også på at Link Mobility er det av selskapene han er inne i som er mest modent – voksent.
Han drar parallellen til når barna skal på skolen. Noen trenger å få smurt matpakken før de skal ut døra, mens de største fikser det selv.
– Link har en solid posisjon i Europa og en fantastisk teknologiplattform, og nå skal det inn i hovedindeksen på Oslo Børs, sier han og legger til at selv om det er litt følsomt, føltes det helt riktig.
Han legger til at han vært med i gamet i 25 år og at det er på tide med litt mer normale arbeidsdager.
– Stjernene stod litt på linje nå.
Ned 44 prosent fra toppen
Aksjen steg 1,5 prosent til 35,10 kroner torsdag og var da opp 52,6 prosent så langt i 2025.
Siden bunnen på 6,51 kroner 29. september 2022 har aksjen steget 439 prosent, men aksjen er fremdeles ned 44,1 prosent fra all-time high på 62,80 kroner 17. februar 2021.