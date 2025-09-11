Ut av Link Mobility styret

Jens Rugseth har meldt at han trekker seg fra sin posisjon som styremedlem, det kommer frem i en børsmelding torsdag kveld.

Meldingen kommer samme dag som Jens Rugseth, gjennom sitt heleide selskap Rugz AS, solgte alle sine 500.000 aksjer. Transaksjonen hadde en total størrelse på 16,97 millioner aksjer med et bruttoproveny på 568 millioner kroner.

Karbon Invest håver da inn brutto litt over 534 millioner kroner, mens Rugz og Jens Rugseth casher inn brutto 16,75 millioner kroner, mens «andre tilknyttede parter» håver inn 17,5 millioner kroner.