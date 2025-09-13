Navn: Davoud Tayebi (57).

Forretningsidé: Rense verdens havner og kanaler ved hjelp av en teknologi de er alene om i verden.

Ambisjon: En markedsandel på 1–3 prosent av et globalt marked på 32 milliarder dollar om ti år.

Finansiering: 10 millioner kroner i egenkapital fra gründerens egen lomme. Jakter industrielle investorer.

Eiere: Gründeren (100%), men 10% er øremerket nøkkelansatte. I tillegg honoreres engleinvestorer, eksisterende ansatte og støttespillere når prisingen av selskapet er fastsatt.