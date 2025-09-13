Norges nye milliardidé: Samtlige kunder har sagt ja
Alle verdens havner og kanaler har ikke noe valg: De må mudre. Norske Granfoss snur opp ned på alt, og vil skape et nytt eksportventyr i et marked verdt over 260 milliarder kroner i året.
Der noen har hull i CV’en, er Davoud Tayebis merittliste så lang at det knapt er plass til et punktum. 57-åringen gikk på skole i Skien og ingeniørhøyskole i Porsgrunn, har hovedfag i fluidmekanikk fra det matematiske instituttet ved Universitetet i Oslo og en doktorgrad i fluiddynamikk fra NTNU i Trondheim – en doktorgrad som ble nominert til verdens beste.
Det er ikke snakk om å lykkes eller ikke, men snakk om når
Davoud Tayebi
– Det er en hyggelig anerkjennelse, men det fulgte ikke med noen penger, smiler Tayebis.
Senere ble Tayebis forsker på Sintef. Han har jobbet fem år i Aker og tolv år i Shell, både på hovedkontoret i Haag i fem år og tre år i Danmark. I Shell var han tidligfase utviklingssjef, og da han kom tilbake til Oslo for åtte år siden gründet han selskapet Waterise, som ved hjelp av norsk undervannsteknologi omdannet sjøvann til ferskvann til større byer i verden hvor de ikke har drikkevann.
Granfoss AS
Navn: Davoud Tayebi (57).
Forretningsidé: Rense verdens havner og kanaler ved hjelp av en teknologi de er alene om i verden.
Ambisjon: En markedsandel på 1–3 prosent av et globalt marked på 32 milliarder dollar om ti år.
Finansiering: 10 millioner kroner i egenkapital fra gründerens egen lomme. Jakter industrielle investorer.
Eiere: Gründeren (100%), men 10% er øremerket nøkkelansatte. I tillegg honoreres engleinvestorer, eksisterende ansatte og støttespillere når prisingen av selskapet er fastsatt.
– Jeg er fortsatt den største aksjonæren i oppstartsselskapet, men er ikke involvert i den daglige driften. For rundt tre år siden hadde vi en emisjon på over 2 milliarder kroner. Jeg liker å bruke norsk undervannsteknologi i nye markeder. I dette tilfellet handler det om avsalting, og nå handler det om mudring, sier Tayebi om selskapet Granfoss han stiftet for fire år siden. Selskapsnavnet spiller på barnas oppvekst på Jar i Bærum, hvor de ofte lekte i området og ved Granfossen.
– Norge er enestående på undervannsteknologi og ny teknologi, som blant annet brukes i olje- og gassektoren. Det som driver meg, er å bygge ny industri, bærekraft og miljø, og jeg vil starte en ny eksportnæring, sier han ubeskjedent.
Mudring for dummies
Å mudre betyr å fjerne sand, leire, stein og annet fra bunnen av sjøer, elver, innsjøer og havner. Prosessen er avgjørende for å fjerne forurensede masser, hindre at båter går på grunn og ved bygging av kaier og broer. Det globale markedet for å fjerne mudder er nå på 22 milliarder dollar, og ventes å øke med 5 prosent i året.
– Om fem år anslås verdien på dette markedet til 32 milliarder dollar. Om ti år skal vi ha mellom 1 og 3 prosent av verdensmarkedet, med vår helt nye teknologi og tjeneste som ikke har eksistert før:
– La oss sammenligne med klipping av gresset i hagen. Tidligere reiste du til Maxbo og kjøpte en gressklipper du brukte når gresset var for langt. Så måtte du klippe igjen neste gang det var blitt for langt. Nå har mange en robotgressklipper som sørger for at gresset holdes nede døgnet rundt. En kontinuerlig prosess. Slik er det også med mudring, for det kommer stadig tilsig av sand, leire og annet, forklarer han pedagogisk.
I dag fjernes mudder med muddermaskiner eller gravemaskiner på lekter som bryter havoverflaten, virvler opp partikler og blir tømt i containere på lekteren. For eksempel blir det fjernet mellom 10 og 12 millioner kubikkmeter med masse hvert eneste år i Rotterdam.
– Et evighetsprosjekt. I Rotterdam kommer det båter hvert annet minutt, og mudringsmaskiner og lektere står i veien. I tillegg støyer det og dieselmaskinene forurenser. Våre undervannsroboter er elektriske, jobber kontinuerlig på havbunnen og sender mudderet inn i et lukket system. I tillegg ses eller høres den ikke. Og når vi først er der, kartlegger vi havbunnen, tar vann- og miljøprøver og måler pH-verdier, oksygennivå og marintrafikk.
Visjon og forretningsmodell
Seriegründeren med doktorgrad er overbevist om at Granfoss vil snu et enormt, globalt marked.
– Visjonen er å bygge en ny eksportindustri med de fleste av verdens havner og vannveier som kunder.
– Hvordan skal dere tjene penger?
– Forretningsmodellen er å tilby en kontinuerlig, utslippsfri mudring som en SaaS-løsning. De investerer ikke i maskinen, men abonnerer, og blir enten fakturert ut fra hvor mye masse som er fjernet eller hvor mange kvadratmeter som er rengjort. I dag er prisnivået mellom 30 og 100 dollar per kubikkmeter masse som er fjernet. Vi skal gjøre det for rundt halvparten av prisen.
– Det er vel bare et spørsmål om tid før det kommer konkurrenter?
– Vi er pionerer og har sikret tre verdenspatenter; den unike teknologien, robotikken og systemløsningen. Alle er innvilget. I tillegg har vi sikret oss avtaler med store aktører som Siemens, Sintef og Kongsberg-selskapet Applied Autonomy.
Med seg på laget for å kommersialisere dette har han fått Solveig Ellila Kristiansen.
– Jeg er utdannet dataingeniør, og har ledet mange techselskaper i Norge, som blant annet Dell, Compaq, Sun Microsystems og CA Technologies, i tillegg til å ha en rekke styreverv.
– Har dere noen kunder?
– Vi har inngått en treårig kontrakt med Drammen havn og en fireårig kontrakt med Oslo havn, med ambisjon om å mudre neste år. I tillegg har vi flere ventende kunder som vil bruke vår teknologi. Vi har også dialog utenfor Norge, og Boston Consulting Group mener at det vi gjør blir den nye normen. Kontinuerlig vedlikehold blir billigere uansett, og alle må mudre. Samtlige havner vi har vært i kontakt med har sagt ja, sier Kristiansen som har fått rollen som adm. direktør i Granfoss.
– Trenger dere investorer for å nå de ambisiøse målene?
– Absolutt. Vi trenger industrielle investorer, og det er naturlig å begynne her hjemme med investorer som deler vår visjon om å gå globalt. Eiere som vil ta del i et økende marked som nå er på 22 milliarder dollar, sier Kristiansen, og legger til at nye kunder og flere investorer mest sannsynlig kommer på banen når piloteringsfasen er ferdig. Den gule muddermaskinen ser ut som en liten, lav lastebil som er 10–12 meter lang, mindre enn én meter høy og to meter bred. Ved første øyekast minner den om en robotstøvsuger eller robotklipper på anabole steroider.
– Det er ikke snakk om å lykkes eller ikke, men snakk om når, sier gründeren.