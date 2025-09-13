På fredag fikk minst 500 ansatte i Elon Musks kunstig intelligens-selskap xAI beskjed at de hadde sin siste dag i selskapet. Samme dag mistet de tilgangen til selskapets systemer, mens de får betalt lønn ut sin arbeidskontrakt eller frem til slutten av november. Det melder Business Insider.

Samtidig som minst 500 personer får fyken, jakter selskapet nye ansatte med spissrettet kompetanse. Til Business Insider sier xAI at de skal tidoble antall ansatte med spesialkompetanse innen AI-opplæring.

Det er primært ansatte i selskapets dataannoteringsavdeling som har fått fyken. Disse har hovedsaklig vært ansvarlige med opptreningen av AI-systemet Grok, gjennom merking, kategorisering og kontekstualisering av data slik at maskinlæringsalgoritmene kan behandle og forstå det.

Det har ikke alltid gått etter planen, og chatboten har blant annet hyllet Hitler og delt konspirasjonsteorier om «hvitt folkemord». Elon Musk har selv uttalt han ikke er fornøyd med chatboten, da han i juni hevdet at Grok inneholdt «massevis av søppel fra etablerte nyhetsmedier»

I August forlot Igor Babuschkin, medgründer av xAI, selskapet for å etablere sitt eget selskap, Babuschkin Ventures. Her skal han jobbe med forskning på AI-sikkerhet, og investere i oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens og såkalte «agentiske systemer».