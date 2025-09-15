Trøbbel for Starlink

– Starlink opplever for tiden et driftsavbrudd. Teamet vårt undersøker saken, meldte Starlink i en kort melding på sine nettsider mandag. Beskjeden har siden blitt fjernet.

Ifølge downdetector.com, hvor brukere kan melde inn problemer med tjenester, hadde over 40.000 brukere i USA meldt inn problemer.

Det gjaldt også over 10.000 i Canada og andre brukere i flere andre land.

Starlink er en internett-tjeneste som Tesla-eier og milliardær Elon Musk står bak.

Problemene startet rett etter klokken 6 mandag morgen norsk tid.