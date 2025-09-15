Trøbbel for Starlink
Starlink var nede for en rekke brukere verden over. Tjenesten skal nå være oppe igjen.
Publisert 15. sep.
– Starlink opplever for tiden et driftsavbrudd. Teamet vårt undersøker saken, meldte Starlink i en kort melding på sine nettsider mandag. Beskjeden har siden blitt fjernet.
Ifølge downdetector.com, hvor brukere kan melde inn problemer med tjenester, hadde over 40.000 brukere i USA meldt inn problemer.
Det gjaldt også over 10.000 i Canada og andre brukere i flere andre land.
Starlink er en internett-tjeneste som Tesla-eier og milliardær Elon Musk står bak.
Problemene startet rett etter klokken 6 mandag morgen norsk tid.