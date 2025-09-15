Kina slår tilbake: Etterforsker Nvidia

Forholdet mellom USA og Kina er blitt stadig mer tilspisset rundt halvlederindustrien, som har utviklet seg til en kjernefront i den teknologiske rivaliseringen mellom de to stormaktene.

Midt under handelssamtalene mellom de to landene i Madrid mandag formiddag, blir det kjent at Kina vil etterforske Nvidia for brudd på konkurranseloven.

Les også Kina og USA møttes i Madrid: Handelssamtaler fortsetter mandag USAs finansminister Scott Bessent og høytstående kinesiske tjenestepersoner møttes søndag for å diskutere økonomi- og handelsspørsmål samt Tiktok.

Foreløpig granskning

En foreløpig gransking av den amerikanske brikkeprodusenten har funnet brudd med konkurranseloven, sa den kinesiske regulatoren i en uttalelse på én setning, ifølge Bloomberg.

Nvidia-aksjen faller nesten tre prosent i førhandelen i USA etter nyheten, og drar med seg terminkontrakten for Nasdaq-børsen.

USA har de siste årene innført omfattende eksportrestriksjoner for å begrense Kinas tilgang til avanserte brikker. Nvidia har stått sentralt i denne konflikten og har tidligere opplyst at det står overfor gransking i Kina, der regulatorer krevde at de fortsatte å levere til lokale selskaper i bytte mot regulatorisk godkjenning av oppkjøpet av Mellanox, som brikkeprodusenten fullførte i 2020.