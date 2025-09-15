Kina slår tilbake: Etterforsker Nvidia

Forholdet mellom USA og Kina er blitt stadig mer tilspisset rundt halvlederindustrien, som har utviklet seg til en kjernefront i den teknologiske rivaliseringen mellom de to stormaktene.
Midt under handelssamtalene mellom de to landene i Madrid mandag formiddag, blir det kjent at Kina vil etterforske Nvidia for brudd på konkurranseloven.
Foreløpig granskning
En foreløpig gransking av den amerikanske brikkeprodusenten har funnet brudd med konkurranseloven, sa den kinesiske regulatoren i en uttalelse på én setning, ifølge Bloomberg.
Nvidia-aksjen faller nesten tre prosent i førhandelen i USA etter nyheten, og drar med seg terminkontrakten for Nasdaq-børsen.
USA har de siste årene innført omfattende eksportrestriksjoner for å begrense Kinas tilgang til avanserte brikker. Nvidia har stått sentralt i denne konflikten og har tidligere opplyst at det står overfor gransking i Kina, der regulatorer krevde at de fortsatte å levere til lokale selskaper i bytte mot regulatorisk godkjenning av oppkjøpet av Mellanox, som brikkeprodusenten fullførte i 2020.