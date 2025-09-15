Elon Musk hamstrer: Kjøper aksjer for 1 mrd. dollar

I løpet fredagen lastet Elon Musk opp med Tesla-aksjer, ifølge en børsmelding sendt til det amerikanske finanstilsynet mandag.

Totalt kjøpte Musk nesten 2,6 millioner aksjer til en kurs på 389,1 dollar. Det innebærer et aksjekjøp på i overkant av 1 milliard dollar, eller rundt 10 milliarder kroner.

Tesla-aksjen stiger rundt 7 prosent i førhandelen mandag etter kjøpet ble kjent. Fredag steg Tesla-aksjen 7,4 prosent, etter en oppgang på 6 prosent torsdag.

Etter kjøpet eier nå Elon Musk i overkant av 413 millioner aksjer i Tesla.

Gigantisk kompensasjonspakke

Tidligere i september la styret i Tesla frem et forslag om en ny kompensasjonspakke for Elon Musk verdt opptil 1.000 milliarder dollar – rundt 10.000 milliarder kroner. Det vil i så fall bli den største lederavtalen i amerikansk næringsliv noensinne.

Pakken til Musk er strukturert i 12 transjer. Hver transje gir Musk opsjon på rundt én prosent av selskapet – totalt 423 millioner aksjer. Hans eierandel kan med det øke til over 25 prosent.

Kompensasjonspakken er utformet for å binde Musk til Tesla i minst ti år. For å utløse hele pakken må Musk oppfylle en rekke mål de neste ti årene. Blant kravene er å øke Teslas markedsverdi til 8.500 milliarder dollar.

Lønnspakken til Elon Musk kan innebære at han får en eierandel i Tesla på minst 25 prosent, et nivå han offentlig har uttalt at han ønsker å nå. Hvis Musk mottar hele pakken, vil hans totale eierandel være verdt mer enn to billioner dollar.

Samtidig som Musk gjennomførte kjøpene fredag var styreleder i Tesla, Robyn Denholm, i et intervju med Bloomberg TV.

– Det finnes ingen andre der ute som Elon som kan lede selskapet det neste tiåret, sa hun.

Helt absurd

Robert Næss har tidligere sagt at kompensasjonspakken til Musk er «helt absurd».

– Jeg er svært kritisk til kompensasjonspakken. Det er 12 mål Musk må oppnå, men for å nå det nederste nivået, som gir ham en timelønn på 80 millioner kroner, er det tilstrekkelig med middelmådig avkastning og flatt bilsalg. Dette er helt absurd, sier Næss.

Oljefondet eier 1,14 prosent av aksjene i Tesla. Ved forrige avstemning om en betydelig mindre lønnspakke, stemte Oljefondet mot forslaget.

Næss mener trolig Oljefondet vil stemme ned lønnspakken denne gangen også.

– Om de hadde stemt for, så hadde det skapt overskrifter, sier han.