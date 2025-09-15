Får EU-godkjenning: Novo-aksjen stiger etter studie

Novo Nordisk har fått tillatelse av EU til å markedsføre at medisinen Rybelsus – hvor virkestoffet Semaglutid kommer i pilleform – har beviste kardiovaskulære fordeler, ifølge selskapet.

Novo Nordisk-aksjen stiger over 3 prosent etter meldingen.

Formelt nyheten ut på at en komite i EU-byrået European Medicines Agency (EMA) har godkjent en oppdatering av pakningsvedlegget til medisinen Rybelsus som informerer om de kardivaskulære fordelene Rybelsus har vist i SOUL-studiet.

SOUL-studiet var et tredjefasestudie gjort for å evaluere Rybelsus' effekt på «kardiovaskulære utfall» i pasienter med diabetes type-2 og åreforkalkninger, og/eller kronisk nyresvikt, skriver Novo.

Dermed blir Rybelsus den første og eneste diabetesmedisinen i pilleform som har dokumentert redusert risiko for hjerteinfarkt, slag og dødelige hjerte- og karsykdommer, ifølge selskapet.

I Norge brukes Rybelsus til å behandle voksne med diabetes type 2 når diett og fysisk aktivitet ikke er tilstrekkelig, ifølge Felleskatalogen.

Semaglutid er også virkestoffet i Novo Nordisks populære diabetes- og slankemedisiner. Når stoffet for eksempel selges og markedsføres under «Wegovy»-navnet brukes det som slankemedisin, mens under «Ozempic»-navnet markedsføres det som diabetesmedisin.