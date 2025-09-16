Nvidia kjøper alt overskuddet

At verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, finansierer og står på eiersiden hos flere av sine egne kunder er en kjent sak.

For eksempel kjøper Coreweave grafikkprosessorer (GPU) fra nettopp Nvidia, bygger datasentre som det fyller med GPU-ene og selger serverkapasitet til sine kunder. Samtidig står Nvidia også på eiersiden av Coreweave, og da sistnevnte gikk på børs i vår måtte Nvidia trå til som garantist for at aksjekursen ikke skulle falle under 40 dollar.

Et norsk eksempel på samarbeidet er at Coreweave har investert 13 milliarder kroner i et datasenter i Vennesla som det fyller med GPU-er kjøpt fra Nvidia.

Les også AI-sentre: Kan bli katastrofalt Det vil kreve gigantiske årlige investeringer for å dekke økt AI-etterspørsel, ifølge Bain. Det kan bli katastrofalt for dem som satser for hardt.

Nvidia tar restene

På mandag meldte Coreweave at det i 2023 signerte en avtale på inntil 6,3 milliarder dollar med Nvidia. Der forplikter sistnevnte seg til å kjøpe all ubrukt kapasitet på Coreweaves AI-datasentre, som selskapet ikke får solgt til kundene sine. Det tilsvarer 62 milliarder kroner, og avtalen går helt frem til 2032.

«[I] tilfeller hvor Coreweaves datasenterkapasitet ikke er fullt ut brukt av sine egne kunder, er Nvidia forpliktet til å kjøpe den resterende ubrukte kapasiteten til og med 13. april 2032», melder Coreweave.

Ved utgangen av 2024 hadde Nvidia betalt Coreweave 320 millioner dollar (ca. 3,2 milliarder kroner). Siden det har hastigheten i Coreweaves utbygging av datasentre bare økt.

AI-datasentre AI-datasentre er en ny type datasentre som ikke bare lagrer data, men bearbeider den også. Det står i kontrast til de tradisjonelle datasentrene som i hovedsak har fungert som sentraler for datalagring.

Bearbeidingen av data gjør blant annet at AI-sentrene krever enda mer avanserte datachiper, prosesseringskraft og strøm enn de tradisjonelle lagringssentrene.

Funksjonen til AI-sentrene er å trene opp AI-modeller, ikke for å lagre data eller sørge for rask brukertilgang til internett for nordmenn.

Det er AI-sentre som for tiden bygges ut i Norge i høyt volum. Blant annet bygger Aker et AI-senter i Narvik sammen med OpenAI og Nscale.

Grunnen til at avtalen først annonseres nå, over to år etter den ble undertegnet den 10. april 2023, er at den ikke lenger regnes for å være «immateriell» og at børsreglene nå krever at den offentliggjøres.

Dermed investerer ikke lenger Nvidia bare i sine egne kunder, men garanterer også for at kundene skal få solgt produktene de kjøper fra Nvidia, til Nvidia.

Altså, dersom datasentre som det Coreweave har bygget i Vennesla ikke får leid ut all sin datakapasitet, må Nvidia igjen trå til for å redde Coreweave og kjøpe det som ikke blir solgt.