Nvidias nye RTX6000D-chip er ifølge selskapet skreddersydd for det kinesiske markedet, men flere store teknologiselskaper valgt å droppe å kjøpe den nye AI-optimaliserte chipen, skriver Reuters, med henvisninger til to ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Kildene skal ha sagt at chipen blir sett på som for høyt priset i forhold til ytelsen den leverer, der tester skal ha konkludert med at ytelsen er svakere enn RTX5090, som er langt billigere.

RTX 5090 er dog ulovlig å selge i Kina, i et forsøk på å begrense Kinas teknologiske utvikling, men skal være lett tilgjengelig i gråmarkedet til under halvparten av prisen av RTX6000D, som koster 50.000 yuan.

Venter sterke salgstall

Flere meglerhus har ifølge Reuters høye forventinger til den nye chipen, og derfor satt sterke prognoser for etterspørselen. JP Morgan venter ifølge en rapport at om lag 1,5 millioner RTX6000D-chips vil bli produsert i andre halvdel av året, mens Morgan Stanley anslo i juli at Nvidia vil få bestillinger på 2 millioner chips.

Nvidia skal ha startet leveringen av den nye chipen denne uken, opplyses det.

Venter på avklaring

RTX6000D er basert på Nvidias nyeste Blackwell-arkitektur med konvensjonelt GDDR-minne og en minnebåndbredde på 1.398 gigabyte pr. sekund, som er rett under grensen på 1,4 terabyte for salg av amerikanske chips til Kina.

Brikken ble delvis utviklet for å fylle tomrommet etter H20, som ble forbudt for salg i april, før forbudet ble omgjort i juli. Nvidia har dog ikke begynt leveranser enda, og kinesiske teknologigiganter som Alibaba, Tencent og ByteDance venter nå på avklaring om hvorvidt bestillinger av Nvidias H20-brikke vil bli behandlet.

I tillegg håper selskapene at Nvidias B30A, som er en langt kraftigere chip enn H20, vil bli godkjent av amerikanske myndigheter. B30A er ventet å koste dobbelt så mye som H20, men kunne levere opptil seks ganger høyere ytelse.