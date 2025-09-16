Satser 67 milliarder på AI før Trump-besøk

Google-eier Alphabet kunngjorde tirsdag en investering på 6,8 milliarder dollar, tilsvarende 66,8 milliarder kroner, for å utvikle kunstig intelligens i Storbritannia. Det skjer samtidig som landet forbereder seg på et statsbesøk fra USAs president Donald Trump.

Nytt datasenter

Ifølge CNBC planlegger den amerikanske teknologigiganten å bruke pengene over en toårsperiode, og åpner blant annet et nytt datasenter i Waltham Cross nord for London.

Google håper dette skal møte den økte etterspørselen etter AI-drevne tjenester som Google Cloud, Workspace, Search og Maps.

– Med dagens kunngjøring forsterker Google røttene i Storbritannia, og bidrar til å realisere potensialet for at AI kan tilføre økonomien 400 milliarder pund innen 2030, samtidig som vi styrker kritiske samfunnstjenester, sier Ruth Porat, investeringsdirektør i Alphabet og Google, ifølge CNBC.

Håper det kan gi flere tusen jobber

Investeringen forventes å skape over 8.000 jobber i britiske virksomheter hvert år.

Storbritannias finansminister Rachel Reeves beskriver investeringen som «en kraftig tillitserklæring til britisk økonomi og styrken i partnerskapet med USA».