TikTok i USA vil bruke kinesisk algoritme

Kina har uttalt at TikToks amerikanske applikasjon vil bruke en kinesisk utviklet algoritme, noe som har vakt oppsikt i USA, ifølge Financial Times.

Ifølge Beijing skal dette være en del av en strategi for å sikre at innholdet på plattformen følger kinesiske retningslinjer, og at data ikke blir utlevert til utenlandske myndigheter. Dette kommer i kjølvannet av økende bekymringer i USA om personvern og nasjonal sikkerhet knyttet til TikTok, som eies av det kinesiske selskapet ByteDance.

– Vi har alltid vært åpne om at TikTok bruker en kinesisk algoritme, og dette er en del av vår globale tilnærming, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet. Han legger til at dette ikke skal påvirke plattformens funksjonalitet eller innhold, men at det er en naturlig del av selskapets utvikling.

Det har vært en økende debatt i USA om å forby TikTok eller begrense bruken av appen, med argumenter om at kinesisk algoritme kan brukes til å overvåke amerikanske brukere eller påvirke innholdet.

Ifølge analytikere kan dette føre til ytterligere spenninger mellom USA og Kina, og påvirke den globale bruken av TikTok.