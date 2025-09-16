Storeier i Norbit vil selge alt – kan få rundt 700 millioner

Draupnir Invest vil selge seg ut av Norbit gjennom et blokksalg, og har i den anledning engasjert Pareto Securities som tilrettelegger, opplyses det i en melding etter Oslo Børs' stengetid tirsdag.

Draupnir Invest er et selskap eid av Norbit-gründer Steffen Kirknes og hans barn. Deres beholdning via dette selskapet er i dag på cirka 3,25 millioner aksjer, tilsvarende 5,1 prosent av de utestående aksjene i Norbit. Hele denne beholdningen vurderes solgt dersom det oppnås tilfredsstillende etterspørsel og prising, opplyses det.

FORTSATT STOREIER: Norbit-gründer Steffen Kirknes. Foto: Norbit

Norbit-aksjen endte tirsdag på 214,00 kroner, opp 1,7 prosent. Basert på sluttkursen kan Draupnir Invest få rundt 700 millioner kroner for aksjene sine.



Norbit-aksjen er så langt i 2025 opp hele 121,5 prosent – og en av årets vinnere på Oslo Børs . Kursoppgangen har gjort Steffen Kirknes og Norbits konsernsjef Per-Jørgen Weisethaunet til milliardærer.

Steffen Kirknes eier også selskapet VHF Invest, som er nest største aksjonær i Norbit med 9,6 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Han gikk ut av Norbits ledelse og styre før selskapets børsnotering i 2019, og ingen av barna er ansatt i selskapet. Følgelig er ingen av dem å regne som primærinnsidere, opplyses det.

Kort tid etter lanseringen av blokksalget skal bøkene ha blitt dekket, ved at Pareto Securities skal ha mottatt indikasjoner fra visse investorer som samlet dekker hele plasseringen.

Nytt investeringsfirma

Draupnir Invest drives av Steffen Kirknes' barn. De eier 96 prosent av Draupnir Invest gjennom B-aksjer, mens Kirknes sitter på 4 prosent gjennom A-aksjer.

Nylig har familien etablert et eget family office i Trondheim der misjonen er å «utvikle neste generasjons industri og teknologi» ved å ta aktive roller i selskaper i tidlig fase.

Blokksalget i Norbit skal frigjøre kapital til denne satsingen, fremgår det av meldingen tirsdag.

Familien vil imidlertid beholde en stor eksponering i Norbit via Steffen Kirknes, som forblir nest største aksjonær i teknologiselskapet.

En 12-måneders lockup-avtale vil bli inngått for den gjenværende aksjebeholdningen etter Draupnir Invests salg, inkludert Steffen Kirknes' eierskap via VHF Invest.