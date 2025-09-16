Trump: – En gruppe veldig store selskaper vil kjøpe

– Vi har en avtale for Tiktok. Vi har en gruppe veldig store selskaper som vil kjøpe den, sier han videre.

Han oppgir ikke flere detaljer om avtalen eller hvem de potensielle kjøperne er.

Avtalen vil ifølge Trump holde Tiktok gående i USA, og amerikanske myndigheter vil kunngjøre hvem som kjøper appen. Den er eid av kinesiske Bytedance.

USA og Kina bekreftet mandag at det er inngått en rammeavtale for appen. Den innebærer at de to landene skal fortsette å ha tett kommunikasjon og konsultere hverandre om detaljene for den endelige avtalen, sa Kinas toppforhandler Li Chenggang mandag.

Les også TikTok i USA vil bruke kinesisk algoritme Kina sier at TikToks amerikanske app vil benytte kinesisk utviklet algoritme, noe som skaper bekymring for data- og innholdskontroll.

USAs finansminister Scott Bessent sa da at målet med rammeavtalen at videoappen skal få amerikanske eiere, og at USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping fredag skal sluttføre avtalen.

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet, med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før president Donald Trump ble gjeninnsatt i januar.

To ganger har presidenten utsatt fristen med tre måneder, og den siste fristen er nå satt til onsdag 17. september.

Tiktok har rundt 170 millioner brukere i USA.