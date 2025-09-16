Figure AI har hentet inn over 1 milliard kroner, mer enn 10 milliarder norske kroner, i en ny finansieringsrunde som verdsetter selskapet til 39 milliarder dollar, omtrent 420 milliarder kroner. Dette gjør selskapet til en av verdens mest verdifulle oppstartsbedrifter, ifølge Bloomberg.

Kapitalrunden ble ledet av Parkway Venture Capital, med deltakelse fra blant andre Brookfield Asset Management, Nvidia, Salesforce, Macquarie Capital og Align Ventures.

Figure AI ble etablert i 2022 og utvikler såkalte humanoide roboter, altså roboter som ligner mennesker både i utseende og bevegelsesmønster. Selskapet sier målet er å bygge «generelle» roboter som kan lære og resonnere som mennesker.

Figure AI var verdsatt til 2,6 milliarder dollar i fjor, og har tidligere fått inn investeringer fra både Microsoft, OpenAI og Amazon-gründer Jeff Bezos.