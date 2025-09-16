Microsoft: Gigantsatsing på AI

Teknologigiganten vil bygge landets største superdatamaskin og dobler ned på investeringer i britisk infrastruktur.

Publisert 16. sep.
SATSER PÅ AI: Microsoft lover 30 milliarder dollar til AI-satsing i Storbritannia. ADAM GRAY
Helene Clara Moen
Journalist
Microsoft kunngjorde tirsdag at selskapet vil investere 30 milliarder dollar i kunstig intelligens-infrastruktur i Storbritannia innen 2028, ifølge CNBC.

Halvparten av beløpet går til kapitalinvesteringer og halvparten til selskapets britiske virksomhet. Planene inkluderer bygging av landets største superdatamaskin, med mer enn 23.000 avanserte grafikkprosessorer, i samarbeid med Nscale.

Nyheten kom samtidig som president Donald Trump innledet et statsbesøk i Storbritannia. Han skal onsdag møte kong Charles og dronning Camilla på Windsor Castle

Den britiske regjeringen opplyste tirsdag kveld at Starmer og Trump onsdag vil signere en ny avtale for å «frigjøre investeringer og samarbeid innen AI, kvanteteknologi og kjernekraft».

