Microsoft kunngjorde tirsdag at selskapet vil investere 30 milliarder dollar i kunstig intelligens-infrastruktur i Storbritannia innen 2028, ifølge CNBC.

Halvparten av beløpet går til kapitalinvesteringer og halvparten til selskapets britiske virksomhet. Planene inkluderer bygging av landets største superdatamaskin, med mer enn 23.000 avanserte grafikkprosessorer, i samarbeid med Nscale.

Nyheten kom samtidig som president Donald Trump innledet et statsbesøk i Storbritannia. Han skal onsdag møte kong Charles og dronning Camilla på Windsor Castle

Den britiske regjeringen opplyste tirsdag kveld at Starmer og Trump onsdag vil signere en ny avtale for å «frigjøre investeringer og samarbeid innen AI, kvanteteknologi og kjernekraft».