Avtalen, som er blitt diskutert av amerikanske og kinesiske forhandlere i Madrid denne uken, innebærer opprettelsen av et nytt amerikansk selskap som skal drive appen. Amerikanske investorer vil eie rundt 80 prosent, mens kinesiske aksjonærer beholder resten, opplyser kildene til The Wall Street Journal.

Det nye selskapet vil få et styre dominert av amerikanere, med ett medlem utpekt av den amerikanske regjeringen.

Vinn-vinn

Kina kalte rammeavtalen som ble inngått i Madrid om å overføre kortvideoappen Tiktok til amerikansk kontrollert eierskap en vinn-vinn-løsning, og opplyste at landet vil gjennomgå både teknologieksporten og lisensiering av immaterielle rettigheter knyttet til appen, ifølge en lederartikkel i statlige medier.

Spørsmålet om algoritmen som avgjør hvilke videoer som anbefales er en av de mest krevende delene av avtalen, fordi den anses som det mest verdifulle ved Tiktok. Teknologiledere i USA har krevd at algoritmen må utvikles og vedlikeholdes av et amerikansk team uten kinesisk innflytelse.

Gjensidig respekt

Investorer på begge sider av Stillehavet venter nå på en samtale fredag mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping, der avtalen etter planen skal bekreftes.

– Kina nådde en relevant enighet med USA i Tiktok-spørsmålet fordi det er basert på prinsippene om gjensidig respekt, fredelig sameksistens og vinn-vinn-samarbeid, skrev Folkets Dagblad , det kinesiske kommunistpartiets partiorgan, i en kommentar.

Artikkelen er signert «Zhong Sheng» eller «Kinas stemme», et uttrykk avisen bruker for å formidle partiets offisielle syn på utenrikspolitikk.