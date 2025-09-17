Det er den største av flere investeringer fra amerikanske teknologigiganter på til sammen 42 milliarder dollar, annonsert samtidig som president Donald Trump innledet sitt andre statsbesøk i Storbritannia.

Både USA og Storbritannia ble enige om samarbeid innen kjernefysisk teknologi og romfart som del av en «Tech Prosperity Deal».

Microsofts toppsjef Satya Nadella skrev på X at satsingen er selskapets «største finansielle forpliktelse» i Storbritannia:

– Vi er forpliktet til å skape nye muligheter for mennesker og bedrifter på begge sider av Atlanteren. Derfor kunngjorde vi i dag en investering på 30 milliarder dollar i Storbritannia over fire år, inkludert byggingen av landets største superdatamaskin.

Microsoft har 6.000 ansatte i Storbritannia og driver datasentre, AI-forskning og spillstudioer der.

Trump møter statsminister Keir Starmer torsdag, ledsaget av flere amerikanske teknologitopper.

Google kunngjorde tirsdag en investering på 5 milliarder pund i Storbritannia de neste to årene for å støtte landets AI-satsing.

USA og Storbritannia skal også signere en avtale om å fremskynde utviklingen av nye kjernekraftprosjekter, med raskere regulatoriske prosesser og private investeringer for å styrke energisikkerhet og nå klimamålene.