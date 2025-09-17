Solgt aksjer for 650 millioner

Draupnir Invest, investeringsselskapet til Norbit-gründer Steffen Kirknes og hans barn, har solgt hele sin eierpost i teknologiselskapet. Aksjesalget var på om lag 3,25 millioner aksjer, som utgjør 5,1 prosent av aksjene i Norbit.

Salget ble gjennomført til kurs 200 kroner pr. aksje, som gir en samlet verdi på om lag 650 millioner kroner, ifølge en melding onsdag. Det innebærer en rabatt på 6,5 prosent sammenlignet med tirsdagens sluttkurs på 214 kroner på Oslo Børs

Norbit-aksjen er så langt i 2025 opp hele 121,5 prosent – og en av årets vinnere på Oslo Børs . Kursoppgangen har gjort Steffen Kirknes og Norbits konsernsjef Per-Jørgen Weisethaunet til milliardærer.

Steffen Kirknes eier også selskapet VHF Invest, som er nest største aksjonær i Norbit med 9,6 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Han gikk ut av Norbits ledelse og styre før selskapets børsnotering i 2019, og ingen av barna er ansatt i selskapet. Følgelig er ingen av dem å regne som primærinnsidere, opplyses det.

Nytt investeringsfirma

Draupnir Invest drives av Steffen Kirknes' barn. De eier 96 prosent av Draupnir Invest gjennom B-aksjer, mens Kirknes sitter på 4 prosent gjennom A-aksjer.

Nylig har familien etablert et eget family office i Trondheim der misjonen er å «utvikle neste generasjons industri og teknologi» ved å ta aktive roller i selskaper i tidlig fase.

Blokksalget i Norbit skal frigjøre kapital til denne satsingen, fremgår det av meldingen tirsdag.

En 12-måneders lockup-avtale vil bli inngått for den gjenværende aksjebeholdningen etter Draupnir Invests salg, inkludert Steffen Kirknes' eierskap via VHF Invest.