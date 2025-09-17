Gigant børsnoteres i Stockholm: Kan bli største siden Porsche

Verisure, som leverer overvåknings- og sikkerhetstjenester i Europa og Latin-Amerika, bekrefter at selskapet sikter mot en børsnotering på Nasdaq Stockholm og vil utstede nye aksjer for 3,1 milliarder euro.

Det ligger dermed an til å bli den største børsnoteringen i Europa siden Porsche i 2022, der Verisure kan prises til mer enn 20 milliarder euro.

Siden 2014 har selskapet mer enn tredoblet kundebasen, nesten firedoblet inntektene og femdoblet justert ebitda. I dag beskytter selskapet over 5,8 millioner husholdninger og småbedrifter, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Mandag rapporterte Bloomberg at Verisure vurderte børsplanene.

Til tross for dette er markedsutnyttelsen i Europa og Latin-Amerika fortsatt lav. Kun rundt fire prosent av husholdningene og småbedriftene har sikkerhetssystemer, sammenlignet med omtrent 23 prosent i USA.

Selskapet solgte sitt første alarmsystem i Sverige i 1988 og er i dag markedsleder i 13 av de 17 landene hvor det er etablert. Verisure er over fem ganger større enn den nest største aktøren i sine hovedmarkeder.

– Dagens kunngjøring markerer en viktig milepæl for Verisure. Vi er stolte av å være markedsleder, men vi har fortsatt en lang vekstreise foran oss. Vår børsnotering i Stockholm er en naturlig utvikling av en suksesshistorie som startet i Sverige for mer enn 35 år siden, sier konsernsjef Austin Lally.

Verisure forventer at børsnoteringen vil utvide aksjonærbasen, øke synligheten blant kunder og partnere, og samtidig styrke balansen. Gjennom emisjonen vil selskapet redusere netto gjeld til omtrent tre ganger ebitda, noe som legger til rette for videre ekspansjon i Europa og Latin-Amerika.

I 2024 hadde Verisure en omsetning på 3,4 milliarder euro, mens årlige gjentakende inntekter var 3,1 milliarder euro. Justert ebitda endte på 1,5 milliarder euro, mens justert driftsresultat var 0,8 milliarder euro.

Blant en rekke tilretteleggere i børsnoteringen, finner vi DNB Carnegie, Goldman Sachs og Morgan Stanley.